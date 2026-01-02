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NOVOGODIŠNJI INTERVJU

Dara Bubamara otkrila s kime se najbolje slaže u Zvezdama granda

Izdajem nove pjesme, ali pokrećem i privatni biznis, rekla je

Dara Bubamara. E.S./ATAImages/PIXSELL

S. S.

2.1.2026

Dara Bubamara je u novogodišnjem intervjuu govorila o emisiji „Zvezde Granda“, sinu Kosti, kao i partneru kojeg vješto krije od javnosti. Decenijama unazad jedna je od najtraženijih pjevačica na ovim prostorima, dok za prethodnu godinu kaže da je bila turbulentna.

– Godina mi je bila dobra u globalu. Bilo je i teških momenata negdje do juna. Izdavala sam album, imala sam mnogo troškova, puno sam ulagala, a sve sama radim. Sama sebi sponzor, kako ja volim reći. Nije bilo jednostavno – sve to puno košta. Već druga polovina godine bila je lijepa, a čitam u horoskopu da će i sljedeća godina za Blizance biti posebna – sumirala je utiske Dara, a potom se dotakla i uloge žirija u „Zvezdama Granda“.

– Tolike promjene bile su prošle godine da se ne mogu ni sabrati, ali sam navikla. Ono što ja proživim za sedmicu dana, neko ne proživi za cijeli život. Što se tiče Granda, mogu reći da je to jedno veoma lijepo iskustvo. Mnogo mi se dopada – sve je pozitivno, a i podaci o gledanosti govore mnogo. Unijela sam neku novu energiju u cijeli projekat. Svi kažu da sam unijela smijeh u emisiju. Ceca, Mili i Snežana mi kažu da se nikada do sada nisu toliko smijali. Tek će to biti ozbiljan šou. U početku sam se malo ustručavala zbog starijih kolega, ali sada je krenula da izbija ona prava Dara – priznala je pjevačica, koja je potom otkrila ko joj najviše odgovara od kolega koji su također počasni članovi žirija.

– Svi znaju u kakvom sam fazonu – ne diram te, ne diraj me. Tako sam naučena u životu. Pjevam od 15. godine i čim vidim čovjeka, znam šta misli. Bila sam spremna da svakome odgovorim ako nešto kaže, ali su me svi dočekali prijatno. Niko mi nijednog trenutka nije rekao ništa loše. Keba mi najviše prija jer je neposredan i voli da se šali. Mislila sam da ću najmanje saradnje imati sa Snežanom Đurišić ili Anom Bekutom, ali mi je Snežana nekoliko puta nakon emisije čestitala i rekla – svaka ti čast na čestitosti, divna si, ti si moje najveće iznenađenje. Mislili su da ću ja tamo sve da „rešetam“, ali nije poenta u tome. Vidiš da emisija može biti najgledanija i kada si pozitivan – objasnila je Bubamara, a potom priznala da li je zaljubljena.

– Ranijih godina sam previše pričala i bila previše iskrena, što nije dobro. Znaš kako kažu – da su mi one godine, a ova pamet. Shvatila sam da privatni život treba držati za sebe. Zašto bih se eksponirala? Nema razloga, jer ima mnogo ljubomornih ljudi. Sretna sam, zaljubljena, ali je i meni i mom partneru lakše da ne govorim o detaljima – otkrila je Dara.

– Imam velike planove. Izdajem nove pjesme, ali pokrećem i privatni biznis. Zaista imam dosta planova – možda se u sljedećoj godini i udam. Nikad se ne zna, život je čudo – istakla je Bubamara.

# DARA BUBAMARA
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