Dara Bubamara otkrila s kime se najbolje slaže u Zvezdama granda

Dara Bubamara je u novogodišnjem intervjuu govorila o emisiji „Zvezde Granda“, sinu Kosti, kao i partneru kojeg vješto krije od javnosti. Decenijama unazad jedna je od najtraženijih pjevačica na ovim prostorima, dok za prethodnu godinu kaže da je bila turbulentna.

– Godina mi je bila dobra u globalu. Bilo je i teških momenata negdje do juna. Izdavala sam album, imala sam mnogo troškova, puno sam ulagala, a sve sama radim. Sama sebi sponzor, kako ja volim reći. Nije bilo jednostavno – sve to puno košta. Već druga polovina godine bila je lijepa, a čitam u horoskopu da će i sljedeća godina za Blizance biti posebna – sumirala je utiske Dara, a potom se dotakla i uloge žirija u „Zvezdama Granda“.

– Tolike promjene bile su prošle godine da se ne mogu ni sabrati, ali sam navikla. Ono što ja proživim za sedmicu dana, neko ne proživi za cijeli život. Što se tiče Granda, mogu reći da je to jedno veoma lijepo iskustvo. Mnogo mi se dopada – sve je pozitivno, a i podaci o gledanosti govore mnogo. Unijela sam neku novu energiju u cijeli projekat. Svi kažu da sam unijela smijeh u emisiju. Ceca, Mili i Snežana mi kažu da se nikada do sada nisu toliko smijali. Tek će to biti ozbiljan šou. U početku sam se malo ustručavala zbog starijih kolega, ali sada je krenula da izbija ona prava Dara – priznala je pjevačica, koja je potom otkrila ko joj najviše odgovara od kolega koji su također počasni članovi žirija.