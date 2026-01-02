Porodila se supruga repera: Najlepši poklon stigao za Novu godinu

Supruga muzičara Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Sky Wikluh, Nastasija Bodiroga, porodila se prvog januara i na svijet donijela bebu.

Radosnu vijest Nastasija je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila fotografiju iz porodilišta, a čestitke su ubrzo počele pristizati sa svih strana. Na svom profilu objavila je i fotografiju bebe uz kratku poruku. "Naš prvi januar".

Skaj Vikler je ranije isticao koliko mu je podrška supruge važna. Inače, riječ je o njegovom trećem braku, a s Nastasijom je u vezi dugi niz godina. U nedavnom razgovoru za „Blic“ govorio je o njihovom odnosu i značaju porodične podrške.

– Podrška supruge u ovom poslu je apsolutno sve. Ranije nisam imao sreće po tom pitanju, a sada to traje skoro deset godina i to je najvažnije u životu. Kada postoji razumijevanje, podrška i vjera, sve je lakše – kazao je.

Osvrnuo se i na balans između posla i porodice, naglašavajući da zbog posla porodica ne trpi.

– Zahvaljujući poslu kojim se bavim, uglavnom sam zauzet vikendom, pa ostatak vremena provodim s porodicom. To mi je najljepše. Nisam strog otac, ali razgovaram i slušam, jer je to jedino zaista bitno – rekao je muzičar.