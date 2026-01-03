Oglasila se porodica Viktorije Džouns koja je preminula: Cijenimo sve lijepe riječi, misli i molitve

Glumac Tomi Li Džouns (Tommy Lee Jones) i članovi njegove porodice oglasili su se povodom smrti njegove kćerke Viktorije Džouns (Victoria Jones), koja je preminula u 34. godini života.

U izjavi dostavljenoj američkom mediju Pejdž Siks (Page Six), porodica je uputila poruku svima koji im pružaju podršku u ovim bolnim trenucima.

- Cijenimo sve lijepe riječi, misli i molitve. Molimo vas da poštujete našu privatnost tokom ovog teškog vremena. Hvala vam - napisali su.

Kako navode izvještaji, Viktorija je u ranim jutarnjim satima 1. januara pronađena bez svijesti na 14. spratu hotela Fermaunt (Fairmont) u San Francisku (San Francisco). U pozivu hitnim službama spominjala se sumnja na moguće predoziranje zbog “promjene boje”, termina koji se najčešće odnosi na cijanozu, odnosno promjenu boje kože, usana ili noktiju uzrokovanu nedostatkom kisika u krvi.

Uprkos pokušajima prolaznika i ekipe hitne pomoći da je reanimiraju, Viktorija je proglašena mrtvom na licu mjesta. Policija San Franciska, prema dostupnim informacijama, nije pronašla pribor za drogu niti bilo kakve dokaze koji bi upućivali na ubistvo ili samoubistvo, dok uzrok smrti još uvijek nije zvanično utvrđen.