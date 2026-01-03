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SARAJKA

Ovo je sve šokiralo: Maya Berović ima istetoviran pištolj na intimnom dijelu tijela

Pjevačica redovno trenira kako bi održala formu, a nedavno je otkrila da je uspjela smršati pet kilograma

Maya Berović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

3.1.2026

Pjevačica Maya Berović tokom ljeta privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je istakla pirsing na stomaku, ali i tetovažu na intimnom dijelu tijela.

Tetovaža je izazvala brojne reakcije i komentare, a uz nju su mnogi pohvalili i Majinu vitku figuru u kupaćem kostimu. Poznato je da Maja već godinama ima tetovažu pištolja na preponama, detalj koji često budi interesovanje javnosti i dodatno doprinosi njenom upečatljivom imidžu.

Maya Berović. Instagram

Stručnjaci za simboliku tetovaža navode da ovakav motiv može predstavljati osobu koja ne pristaje na kompromise s autoritetima ili društvenim normama.

Podsjećamo, pjevačica redovno trenira kako bi održala formu, a nedavno je otkrila da je uspjela smršati pet kilograma.

– Smršala sam pet kilograma koji su mi nedostajali da bih imala idealnu formu. U tome sam uspjela jer sam istrajna. Moj jedini grijeh su slatkiši i baš mi nedostaju, ali već nekoliko mjeseci uspješno odolijevam. Nikada nisam imala deset kilograma viška jer znam kada treba stati s jelom, iako sam često varirala nekoliko kilograma gore-dolje. Period izolacije iskoristila sam da se posvetim sebi, a osim posebnog režima ishrane, mnogo sam više vježbala – ispričala je ranije.

BONUS VIDEO: Maya Berović govorila za "Dnevni avaz".

# TETOVAŽA
# MAYA BEROVIĆ
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