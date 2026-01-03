Ovo je sve šokiralo: Maya Berović ima istetoviran pištolj na intimnom dijelu tijela

Tetovaža je izazvala brojne reakcije i komentare, a uz nju su mnogi pohvalili i Majinu vitku figuru u kupaćem kostimu. Poznato je da Maja već godinama ima tetovažu pištolja na preponama, detalj koji često budi interesovanje javnosti i dodatno doprinosi njenom upečatljivom imidžu.

Pjevačica Maya Berović tokom ljeta privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je istakla pirsing na stomaku, ali i tetovažu na intimnom dijelu tijela.

Stručnjaci za simboliku tetovaža navode da ovakav motiv može predstavljati osobu koja ne pristaje na kompromise s autoritetima ili društvenim normama.

Podsjećamo, pjevačica redovno trenira kako bi održala formu, a nedavno je otkrila da je uspjela smršati pet kilograma.

– Smršala sam pet kilograma koji su mi nedostajali da bih imala idealnu formu. U tome sam uspjela jer sam istrajna. Moj jedini grijeh su slatkiši i baš mi nedostaju, ali već nekoliko mjeseci uspješno odolijevam. Nikada nisam imala deset kilograma viška jer znam kada treba stati s jelom, iako sam često varirala nekoliko kilograma gore-dolje. Period izolacije iskoristila sam da se posvetim sebi, a osim posebnog režima ishrane, mnogo sam više vježbala – ispričala je ranije.

BONUS VIDEO: Maya Berović govorila za "Dnevni avaz".