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ESTRADA

Trenutak nježnosti koji je osvojio mreže: Aleksandra Prijović usred nastupa pala mužu u zagrljaj

Prvo je tokom dana nastupila u Zagrebu, a naveče je pjevala u Sava centru u Beogradu. Uz nju je bio i suprug Filip

PIXSELL

E. A.

3.1.2026

Simpatičan trenutak tokom novogodišnjeg nastupa Aleksandre Prijović osvojio je društvene mreže, a riječ je o trenutku kad je prišla i zagrlila supruga Filipa Živojinovića.

Naime, Prijović je nakon pauze od godinu dana, koju je provela odmarajući od posla zbog rođenja kćerke, ponovo nastupala pred publikom.

Prvo je tokom dana nastupila u Zagrebu, a naveče je pjevala u Sava centru u Beogradu. Uz nju je bio i suprug Filip.

Tokom izvođenja pjesme “Sto ću čuda učiniti”, pjevačica je prišla suprugu koji je stajao pored bine, a on ju je poljubio i zagrlio, što su zabilježile kamere prisutnih.

Snimak je izazvao brojne pozitivne reakcije pjevačicinih obožavatelja na TikToku i drugim platformama.

# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
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