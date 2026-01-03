Dejvid Bekam pokušao da se pomiri sa sinom: Dobio odgovor da je njihov odnos završen

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin Bekam, Novu godinu je dočekao u noćnom klubu u južnoj Floridi zajedno sa suprugom Nikolinom Peltz, ne reagirajući na najnoviji pokušaj pomirenja koji je uputio njegov otac.
Dok je Dejvid Bekam na Instagramu objavio fotografiju sa sinom uz emotivnu poruku, Bruklin je ulazak u 2026. godinu slavio u klubu E11EVEN uz muziku 50 Centa, okružen suprugom i prijateljima, ostavljajući dojam da se ne osvrće na poruke iz porodice.
Prema navodima izvora, Bruklin je poručio da je njegov odnos s roditeljima završen, čime je dodatno produbljen porodični razdor koji traje već neko vrijeme. Ipak, kako navodi izvor za The Mirror, on i dalje gaji snažnu ljubav prema baki i djedu, s kojima je emotivna veza ostala netaknuta.
U isto vrijeme, Nikola Peltz je na Instagramu objavila fotografiju prijatelja i članova svoje porodice, zahvalivši se na ljudima koje ima u životu, bez ikakvog spominjanja suprugove porodice, što su mnogi protumačili kao diskretnu poruku u vezi s višemjesečnim tenzijama.
Tokom prethodnih mjeseci Bruklin i Nikola nisu prisustvovali porodičnim okupljanjima, uključujući Dejvidov 50. rođendan i druge važne događaje, što je dodatno potaknulo glasine o otvorenom sukobu unutar porodice Bekam.
Navodno je Bruklin prestao pratiti roditelje i brata na društvenim mrežama, dok je brat Kruz izjavio da ih je Bruklin blokirao, uključujući i roditelje. Iako Dejvid i Viktorija i dalje javno iskazuju ljubav i pokušavaju uspostaviti pomirenje, Bruklin i Nikola ostaju posvećeni svom zajedničkom životu.