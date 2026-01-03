Dejvid Bekam pokušao da se pomiri sa sinom: Dobio odgovor da je njihov odnos završen

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin Bekam, Novu godinu je dočekao u noćnom klubu u južnoj Floridi zajedno sa suprugom Nikolinom Peltz, ne reagirajući na najnoviji pokušaj pomirenja koji je uputio njegov otac.

Dok je Dejvid Bekam na Instagramu objavio fotografiju sa sinom uz emotivnu poruku, Bruklin je ulazak u 2026. godinu slavio u klubu E11EVEN uz muziku 50 Centa, okružen suprugom i prijateljima, ostavljajući dojam da se ne osvrće na poruke iz porodice.

Prema navodima izvora, Bruklin je poručio da je njegov odnos s roditeljima završen, čime je dodatno produbljen porodični razdor koji traje već neko vrijeme. Ipak, kako navodi izvor za The Mirror, on i dalje gaji snažnu ljubav prema baki i djedu, s kojima je emotivna veza ostala netaknuta.