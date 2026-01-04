Ana Ivanović blista nakon razvoda: Objavila fotografiju u nikad provokativnijem izdanju

Ana Ivanović, nakon razvoda, izgleda kao da je procvjetala. Bivša srpska teniserka uživa u svakom trenutku svog života, živi punim plućima i često pokazuje sjajne modne kombinacije.

Nedavno je predstavila najnoviji i najprovokativniji stajling do sada. Iako je majka trojice dječaka, Ana je dokazala da i poslije tri trudnoće može izgledati fantastično i da joj gotovo sve dobro stoji. Za tu priliku obukla je crnu providnu majicu na tačkice, ispod koje je nosila crni brushalter, a to je uskladila sa crnom suknjom na pruge i crnim salonkama.