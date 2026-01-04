Ana Ivanović blista nakon razvoda: Objavila fotografiju u nikad provokativnijem izdanju

Ana Ivanović, nakon razvoda, izgleda kao da je procvjetala. Bivša srpska teniserka uživa u svakom trenutku svog života, živi punim plućima i često pokazuje sjajne modne kombinacije.
Nedavno je predstavila najnoviji i najprovokativniji stajling do sada. Iako je majka trojice dječaka, Ana je dokazala da i poslije tri trudnoće može izgledati fantastično i da joj gotovo sve dobro stoji. Za tu priliku obukla je crnu providnu majicu na tačkice, ispod koje je nosila crni brushalter, a to je uskladila sa crnom suknjom na pruge i crnim salonkama.
Ana se do sada nije puno oglašavala o svom razvodu, a rijetko je pričala i o braku. Ipak, jednom je otvoreno govorila o odnosu sa suprugom Bastijanom i otkrila koliko se njih dvoje razlikuju, naročito u pogledu organizacije.
Rekla je da je njen suprug često ne razumije, jer smatra da ona ima problem sa organizacijom, što njoj djeluje smiješno jer se smatra veoma organizovanom osobom. Objasnila je da nije problem u organizaciji, već u tome što ima previše obaveza koje ne mogu stati u jedan dan, što Bastijan ne može shvatiti. On, naime, ima dovoljno vremena da se odmori i popije kafu, pa joj nije jasno zašto ona ne može isto tako da isplanira svoj dan.