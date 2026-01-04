Darko Lazić o životu nakon teške nesreće: "Tek kada sam bio nepokretan, shvatio sam koliko smo bespomoćni"

Na samom početku ove nove 2026. godine, pjevač Darko Lazić osvrnuo se na svoje saobraćajne nesreće, od kojih je jedna mogla biti kobna po život.

– Vozim s istim iskustvom kao i do sada, zar ja možda ne znam voziti? Šalim se, vidjet ćemo kako prođe suđenje, tako će i biti - rekao je Darko Lazić za Blic.

Naglasio je da je zdravlje najbitnije i da zdrav čovjek može sve osvojiti u životu.

- Ovo govorim stvarno iz iskustva, jer kada sam doživio prvu nesreću koja je bila jako teška i kada sam bio skoro dvije godine nepokretan, tek sam tada vidio koliko si kao čovjek, nažalost, bespomoćan i ne možeš ništa uraditi. Zato je najvažnije da smo zdravi, a sve ostalo možemo i sami krojiti onako kako želimo – iskreno je rekao Darko Lazić.