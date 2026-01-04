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PJEVAČ

Darko Lazić o životu nakon teške nesreće: "Tek kada sam bio nepokretan, shvatio sam koliko smo bespomoćni"

Naglasio je da je zdravlje najbitnije i da zdrav čovjek može sve osvojiti u životu

Darko Lazić. M.M./ATAImages/PIXSELL

S. S.

4.1.2026

Na samom početku ove nove 2026. godine, pjevač Darko Lazić osvrnuo se na svoje saobraćajne nesreće, od kojih je jedna mogla biti kobna po život.

– Vozim s istim iskustvom kao i do sada, zar ja možda ne znam voziti? Šalim se, vidjet ćemo kako prođe suđenje, tako će i biti -  rekao je Darko Lazić za Blic.

Naglasio je da je zdravlje najbitnije i da zdrav čovjek može sve osvojiti u životu.

- Ovo govorim stvarno iz iskustva, jer kada sam doživio prvu nesreću koja je bila jako teška i kada sam bio skoro dvije godine nepokretan, tek sam tada vidio koliko si kao čovjek, nažalost, bespomoćan i ne možeš ništa uraditi. Zato je najvažnije da smo zdravi, a sve ostalo možemo i sami krojiti onako kako želimo – iskreno je rekao Darko Lazić.

# DARKO LAZIĆ
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