Anita progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem i šifri "Limiti": Otkrila sve o susretu

Voditelj „Elite 9“ Darko Tanasijević ugostio je Anitu Stanojlović u „Šiša baru“, gdje je na početku razgovora komentarisala dešavanja s „Elitovizije“ i svoju pobjedu u kategoriji SMS glasova.

Anita se osvrnula i na priče koje su kružile Bijelom kućom, nakon što je Milica Veličković tokom „Elitovizije“ iznijela tvrdnje o navodnoj aferi s oženjenim, poznatim pjevačem u Budvi.

– Osjetila sam sve to i pobijedila. Najviše mi znači što znam da i dalje ima ljudi koji me vole, podržavaju i štite. U kući nas ponižavaju i ova nagrada mi mnogo znači. Pobjedu sam već osjetila i sada mogu mirno biti i druga – rekla je Anita.

Na pitanje voditelja kako komentariše Miličine optužbe da je bila u vezi s oženjenim pjevačem koji ima dvoje djece, Anita je sve odlučno demantovala.

– Najlakše je bilo napasti mene. Iznesene su budalaštine za koje ne mogu postojati dokazi. Da sam bila u takvoj vezi, priznala bih to kao što sam priznala sve drugo u svom životu. Ako neko ima ženu i djecu, to je njegov problem, ali ja s tim nemam veze. Dokaza nema jer sam po tom pitanju čista – istakla je ona.

Anita je prokomentarisala i spekulacije koje je pokrenuo Uroš Stanić, povezavši je s Reljom Popovićem.

– To je rekao jer pjevam njegove pjesme. Nikada se nisam hvalila da poznajem Relju, čovjeka ne poznajem. Bila sam na njegovom nastupu, ali to je sve. Ne vidim razlog da se upoznajem s nekim ko ima ženu – objasnila je.

Govoreći o priči vezanoj za „šifru limiti“, Anita je naglasila da je riječ o pjesmi njene prijateljice Tamare.

– To je Tamarina pjesma i nema nikakvu skrivenu poruku. Od moje pobjede ovdje, sve je bez limita. Slušam Relju, Nikoliju i njihovu muziku cijeli život – rekla je Anita.

Na kraju, dotakla se i priče o majici koja se pominjala u kući, istakavši da o tome više ne želi govoriti jer je u vezi s Lukom i jer osoba koja je upletena nije javna ličnost.

– Ne želim da se to više pominje, ta osoba ne želi publicitet i ja to poštujem – zaključila je Anita Stanojlović.