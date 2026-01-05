Razvod se zahuktava, Ričards progovorila o najtežoj godini: Ponovo osjećam sebe

Glumica Deniz Ričards otvorila je dušu povodom turbulentne 2025. godine, dok se njen sporni razvod od Arona Fajpersa nastavlja.

- Kad pogledam sve fotografije i video snimke iz prošle godine, imam osjećaj da gledam dvije potpuno različite osobe i dva različita života - napisala je Ričards uz fotografiju sebe kako posmatra zalazak sunca, obučena u crni čipkasti top.

- Nikada neću zaboraviti ovu godinu, jednu od najtežih u mom životu - dodala je.

Bivša zvijezda serije “Real Housewives of Beverly Hills” nazvala je 2025. “Godinom zmije”.

Ričards, koja ima 54 godine, priznala je da je prošla kroz mnogo suza i bola za koji nikada nije mislila da postoji, ali je istakla da joj je upravo bol donio jasnoću.

- Koliko god bilo bolno, zahvalna sam za jasnoću. Kroz sve ovo nisam mogla proći bez porodice, starih i novih prijatelja, zajednice i ljudi sa kojima radim - dodala je.

Glumica je takođe napomenula da je u 2025. doživjela i sretne trenutke, te da posljednjih mjeseci ponovo počinje da se osjeća kao ona – ali “bolja”.

- Radujem se Godini konja. Srećna sam jer počinje na moj rođendan - poručila je Deniz fanovima, završavajući objavu sa: “Srećna 2026”.

Sve ovo dolazi dok se njen razvod od 53-godišnjeg Fajpersa nastavlja. On je podnio zahtjev za razvod nakon šest godina braka u julu 2025, a Deniz je potom dobila trajnu zabranu približavanja nakon što je optužila supruga za zlostavljanje, što je on oštro demantovao.

Fajpers tvrdi da je Deniz uništila njegov život lažnim optužbama i da se bori za starateljstvo nad 14-godišnjom Eloiz, kćerkom koju je Ričards usvojila kao samohrana majka prije braka sa Aronom.

Deniz, koja je ranije bila u braku sa Čarlijem Šinom i s njim ima dvije kćerke, Sami i Lolu, sada se nada mirnijoj 2026. i, kako kaže, da će konačno osjećati unutrašnji mir nakon godine ispunjene suzama i sukobima.