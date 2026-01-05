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GLUMICA

Razvod se zahuktava, Ričards progovorila o najtežoj godini: Ponovo osjećam sebe

Bivša zvijezda serije “Real Housewives of Beverly Hills” nazvala je 2025. “Godinom zmije”

Ričards, koja ima 54 godine, priznala je da je prošla kroz mnogo suza. Instagram

E. A.

5.1.2026

Glumica Deniz Ričards otvorila je dušu povodom turbulentne 2025. godine, dok se njen sporni razvod od Arona Fajpersa nastavlja.

- Kad pogledam sve fotografije i video snimke iz prošle godine, imam osjećaj da gledam dvije potpuno različite osobe i dva različita života - napisala je Ričards uz fotografiju sebe kako posmatra zalazak sunca, obučena u crni čipkasti top.

- Nikada neću zaboraviti ovu godinu, jednu od najtežih u mom životu - dodala je.

Bivša zvijezda serije “Real Housewives of Beverly Hills” nazvala je 2025. “Godinom zmije”.

Ričards, koja ima 54 godine, priznala je da je prošla kroz mnogo suza i bola za koji nikada nije mislila da postoji, ali je istakla da joj je upravo bol donio jasnoću.

- Koliko god bilo bolno, zahvalna sam za jasnoću. Kroz sve ovo nisam mogla proći bez porodice, starih i novih prijatelja, zajednice i ljudi sa kojima radim - dodala je.

Glumica je takođe napomenula da je u 2025. doživjela i sretne trenutke, te da posljednjih mjeseci ponovo počinje da se osjeća kao ona – ali “bolja”.

- Radujem se Godini konja. Srećna sam jer počinje na moj rođendan - poručila je Deniz fanovima, završavajući objavu sa: “Srećna 2026”.

Sve ovo dolazi dok se njen razvod od 53-godišnjeg Fajpersa nastavlja. On je podnio zahtjev za razvod nakon šest godina braka u julu 2025, a Deniz je potom dobila trajnu zabranu približavanja nakon što je optužila supruga za zlostavljanje, što je on oštro demantovao.

Fajpers tvrdi da je Deniz uništila njegov život lažnim optužbama i da se bori za starateljstvo nad 14-godišnjom Eloiz, kćerkom koju je Ričards usvojila kao samohrana majka prije braka sa Aronom.

Deniz, koja je ranije bila u braku sa Čarlijem Šinom i s njim ima dvije kćerke, Sami i Lolu, sada se nada mirnijoj 2026. i, kako kaže, da će konačno osjećati unutrašnji mir nakon godine ispunjene suzama i sukobima.

# DENIZ RIČARDS
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