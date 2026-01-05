Prvi razvod u 2026. godini: Ovaj estradni par stavlja tačku na svoj brak

Pjevačica Goga Gačić razvela se od pjevača Marka Gačića, saznaje Telegraf. Oni su osam godina bili u braku, tokom kojeg su dobili dvoje djece.

Fatalna plavuša, koja važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi, kako saznajemo, donijela je odluku krajem 2025. godine da se rastane od supruga i dalje nastavi sama.

Na društvenim mrežama obrisali su sve zajedničke uspomene, što potvrđuje da je došlo do nesuglasica u njihovom odnosu.

Veza Goge i Marka Gačića počela je u „Grandu“, na mjestu gdje su došli da grade velike karijere, a pronašli ljubav koju su kasnije krunisali brakom.

Marko je za vrijeme takmičenja „Zvezde Granda“ započeo emotivnu vezu sa Gogom (tada Babić), a potom je uslijedilo i tajno vjenčanje.

U brak su stupili 2017. godine i danas imaju dvoje djece.