Kralj Čarls odao počast Evi Šlos, polusestri Ane Frank

Kralj Čarls odao je ličnu počast Evi Šlos, polusestri Ane Frank i preživjeloj žrtvi Holokausta, koja je preminula u 96. godini života.

Kralj je izjavio da je bio „privilegovan i ponosan“ što je poznavao Evu. Godine 2022. bio je fotografisan kako pleše s njom i drugim preživjelim žrtvama Holokausta tokom posjete jevrejskom društvenom centru. Kraljica Kamila je također blisko sarađivala s Evom kao pokroviteljica organizacije En Frank Trast UK, koju je Eva suosnovala 1991. godine.

U saopštenju koje je objavila PA Medija Ejdžensi, Kralj Čarls je rekao:

- Moja supruga i ja duboko smo ožalošćeni viješću o smrti Eve Šlo.

Strahote koje je proživjela kao mlada žena nemoguće je shvatiti, a ipak je ostatak svog života posvetila borbi protiv mržnje i predrasuda, promovirajući dobrotu, hrabrost, razumijevanje i otpornost kroz neumoran rad za En Frank Trast UK i obrazovanje o Holokaustu širom svijeta.

Oboje smo bili privilegovani i ponosni što smo je poznavali i duboko smo joj se divili. Neka njeno sjećanje bude blagoslov za sve nas.“

Porodica Eve Šlos također je objavila saopštenje u kojem navode da se nadaju kako će njeno naslijeđe nastaviti inspirisati kroz knjige, filmove i obrazovne materijale koje je ostavila iza sebe. Zamolili su javnost i medije da poštuju njihovu privatnost u ovom teškom periodu te najavili da će komemoracija biti održana naknadno.

Ko je bila Eva Šlos?

Eva Šlos rođena je u Beču 1929. godine. Tokom Drugog svjetskog rata, poput Ane Frank, skrivala se od nacističkih vlasti, ali je kasnije uhapšena. Njen otac i brat nisu preživjeli koncentracione logore, dok su Eva i njena majka oslobođene 1945. godine dolaskom sovjetskih trupa.

Po povratku u Amsterdam, Evina majka Elfride ponovo je stupila u kontakt s Otom Frankom, ocem Ane i Margot Frank, a vjenčali su se 1953. godine, čime je Eva postala Anina polusestra.

Eva se kasnije udala za Cvi Šlosa, a zajedno su se nastanili u Engleskoj i postali britanski državljani. Godine 2021. Eva je ponovo uzela i austrijsko državljanstvo, kao čin pomirenja.

Njen rad i naslijeđe

Tokom života, Eva Šlos neumorno je govorila o iskustvima svoje porodice tokom Holokausta, održavajući predavanja u školama i obrazovnim institucijama širom svijeta. Učestvovala je i u projektu Ju-Es-Si Šoa Fondacije – Vižual Histori Arhiv, gdje je snimila hologramske odgovore na pitanja o svom životu i preživljavanju.

Autorica je nekoliko knjiga, među kojima su Evas Stori: A Sarvajvors Tejl baj de Step-Sister of En Frank, After Aušvic i The Promise, koje se široko koriste u obrazovanju o Holokaustu.

Eva Šlos bila je suosnivačica i počasna predsjednica organizacije En Frank Trast, čiji je cilj edukacija mladih o Holokaustu, antisemitizmu i predrasudama. Kraljica Kamila je pokroviteljica ove organizacije.

Godine 2013. Eva je odlikovana titulom MBE od tadašnjeg Princa od Velsa za svoj izuzetan rad u obrazovanju i očuvanju sjećanja na Holokaust.