Romantika bez zadrške: Džekmen i Foster razmjenjivali nježnosti na zalasku sunca u Kostariki

Hju Džekmen i njegova djevojka Saton Foster ne kriju emocije tokom zajedničkog odmora u Kostariki, gdje su uhvaćeni kako razmjenjuju nježnosti tokom romantičnog kupanja u okeanu uz zalazak sunca.

Zvijezda filma “Song Sung Blue” i poznata glumica viđeni su u opuštenom i vedrom raspoloženju, kako se drže za ruke, grle i razgovaraju dok su ulazili sve dublje u vodu.

Par je u jednom trenutku čak preskakao nadolazeće talase, uživajući u trenutku bez imalo zadrške.

Hju (57) je u jednom momentu pustio Satoninu ruku i potrčao prema dubljem dijelu okeana, sačekao talas, a zatim zaplivao nazad prema obali.

Foster (50) je blistala u plavom dvodijelnom kupaćem kostimu, sa kosom podignutom u punđu.

Njihova veza prvi put je dospjela u javnost u oktobru 2024. godine, kada je otkriveno da su u tajnosti započeli romansu i da slobodno vrijeme provode zajedno.

Prijateljstvo su započeli još tokom saradnje na brodvejskom mjuziklu “The Music Man”, u kojem su zajedno nastupali od decembra 2021. do januara 2023. godine.

U tom periodu, oboje su još uvijek bili u brakovima – Foster sa scenaristom Tedom Grifinom, a Hju sa Deborom-Li Furnes.

Nakon što su se pojavile glasine o aferi, Hju i Debora su u septembru 2023. objavili razvod nakon 27 godina braka, dok je Foster okončala brak u oktobru 2024.

Par je zvanično potvrdio vezu u januaru 2025. godine, kada su prvi put viđeni kako se drže za ruke u javnosti. U oktobru iste godine zajedno su se pojavili na crvenom tepihu na premijeri Džekmenovog filma “Song Sung Blue”, a mjesec kasnije i zvanično potvrdili romansu na Instagramu.

Fotografije iz Kostarike jasno pokazuju da uživaju u zajedničkim trenucima i da vezu više ne skrivaju. Naprotiv, djeluju zaljubljeno, opušteno i srećno.