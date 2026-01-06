Završila desetkom: Ovu školu je pohađala Nataša Bekvalac

Obrazovanje Nataše Bekvalac razvijalo se paralelno sa njenom muzičkom karijerom.

Pop zvijezda nije željela da zbog scene napusti školovanje. Novosadska barbika završila je Višu školu za sportske trenere.

Ljubav prema sportu naslijedila je od oca, fudbalskog stručnjaka Dragoljuba Bekvalca, koji je insistirao da upiše baš to.

Bilo je veoma lijepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem - rekla je Nataša Bekvalac.

Na pitanje može li sebe zamisliti, na primjer, u svlačionici dok u poluvremenu utakmice fudbalerima objašnjava kako treba da igraju, pjevačica je odgovorila:

Ne, ali vidim sebe u nekom lijepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim - ispričala je ranije Nataša Bekvalac i dodala:

Odlična sam teoretičarka, ali loša praktičarka. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno - priznala je muzička zvijezda.

Nataša Bekvalac je bila vukovac:

- U osnovnoj školi sam bila vukovac, a pošto mi je mama bila učiteljica, svi su govorili da je to zbog nje. Zato nisam željela da potenciram svoje studiranje, da ne bi zli jezici u tome odmah našli neku prevaru. Mediji su nešto što je meni blisko, sa njima sam imala mnogo iskustva i zato mi studije kulture i medija ne padaju teško – rekla je ranije Nataša Bekvalac dok je studirala na Fakultetu za kulturu i medije.