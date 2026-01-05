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GOGA GAČIĆ

O njoj svi pišu danas: Ova pjevačica se razvodi

Karijeru je započela u sastavu Đavolice sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović

Pjevačica Goga Gačić. Instagram

E. A.

5.1.2026

Pjevačica Goga Gačić razvela se od pjevača Marka Gačića, iako je to neko vrijeme skrivala od javnosti.

Oni su osam godina bili u braku, tokom kojeg su dobili dvoje djece. Goga je prije dva mjeseca napustila supruga i sa djecom otišla iz stana.

Karijeru je započela u sastavu Đavolice sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović, a mnogi pamte njenu ljubav sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Goga se pojavila kao pjevačica u rijalitiju Parovi, gdje je pomenuti jutjuber pao na njen šarm i nije se smirio dok je nije osvojio.

Ljubav s Gastozom nije potrajala, a prije osam godina objavljeno je da se Goga udaje za Marka Gačića, u kojeg se zaljubila tokom učešća u Grandu.

O njihovoj gala svadbi pričalo se dugo, posebno o trenutku kada je na veselje ušla Lepa Brena. Raskošna venčanica, bijeli golubovi i trubači bili su dio glamura tog dana, a svečani čin venčanja održan je u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari, gdje je par krstio svoju kćerku.

Pjevačici je kumovala koleginica Tamara Milutinović, a mladoženji prijatelj iz djetinjstva. Ispred crkve pojavili su se trubači, a Brena je među prvima zaigrala sa mladencima, koji nisu skidali osmijeh sa lica.

S obzirom da je svadba bila zakazana dan prije Breninog rođendana, mladenci su pjevačici priredili iznenađenje i napravili tortu sa njenim likom.

# GOGA GAČIĆ
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