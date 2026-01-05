O njoj svi pišu danas: Ova pjevačica se razvodi

Pjevačica Goga Gačić razvela se od pjevača Marka Gačića, iako je to neko vrijeme skrivala od javnosti.

Oni su osam godina bili u braku, tokom kojeg su dobili dvoje djece. Goga je prije dva mjeseca napustila supruga i sa djecom otišla iz stana.

Karijeru je započela u sastavu Đavolice sa Teodorom Džehverović i Tamarom Milutinović, a mnogi pamte njenu ljubav sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Goga se pojavila kao pjevačica u rijalitiju Parovi, gdje je pomenuti jutjuber pao na njen šarm i nije se smirio dok je nije osvojio.

Ljubav s Gastozom nije potrajala, a prije osam godina objavljeno je da se Goga udaje za Marka Gačića, u kojeg se zaljubila tokom učešća u Grandu.

O njihovoj gala svadbi pričalo se dugo, posebno o trenutku kada je na veselje ušla Lepa Brena. Raskošna venčanica, bijeli golubovi i trubači bili su dio glamura tog dana, a svečani čin venčanja održan je u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari, gdje je par krstio svoju kćerku.

Pjevačici je kumovala koleginica Tamara Milutinović, a mladoženji prijatelj iz djetinjstva. Ispred crkve pojavili su se trubači, a Brena je među prvima zaigrala sa mladencima, koji nisu skidali osmijeh sa lica.

S obzirom da je svadba bila zakazana dan prije Breninog rođendana, mladenci su pjevačici priredili iznenađenje i napravili tortu sa njenim likom.