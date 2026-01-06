Sandra Afrika željela zatrudniti: Otkrila detalje kome je htjela roditi dijete

Popularna srbijanska pjevačica Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, otvoreno je govorila o svom emotivnom partneru s kojim je dugo bila u vezi. Riječ je o njenom menadžeru, kojeg nikada nije nazvala pravim imenom, Aleksandar, jer nije voljela to ime. Uvijek ga je zvala Mikiša, prenosi Telegraf.rs. O vezi, zajedničkom životu, planiranju porodice, ali i rastanku, Sandra bez zadrške govori, iako je i danas u veoma dobrim poslovnim i prijateljskim odnosima sa Mikišom. - On je bio Mikiša i evo danas on je Mikiša. Nikad u životu ga nisam nazvala po imenu jer mi je to ime... - kaže sa osmijehom Sandra Afrika u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović". Ona je u vezu sa Mikišom uplovila kada je bila mlada, imala je 17, 18 godina, u jednom trenutku on je preuzeo i tu roditeljsku funkciju, a bili su zajedno 10-11 godina. - Meni je to tada prijalo i meni je to tada bilo potrebno - kaže iskreno Sandra Afrika.

Mikiša je bio Sandrin i menadžer i partner. - Ja sam nekako na tom početku sve puštala njega u smislu i što se tiče poslovno, zajedno smo krenuli, to je njegova ideja i da ja pjevam i sve je bukvalno krenulo od njega. To moja zamisao nije bila negdje u glavi nikako. Ja sam mislila, ja sam počela s njim da živim, udat ću se i kao to je to, dok je on imao drugu zamisao, on je htio da ja budem pjevačica. Ja to nisam htjela - kaže Sandra, a na konstataciju profesorice da se nije pokajala ističe:

- Sa ove tačke gledišta ne, ali sam tada bila onako... Nisam bila sigurna u to i negdje nisam njemu vjerovala da to može da uspe i da to sve bude kako treba, međutim ne, on je imao neku viziju i on je samo bukvalno tjerao tako. Ja sam se opirala, nisam željela, ali u nekom momentu valjda više nisam imala gdje, samo sam se opustila i prepustila i onda je on tako vodio sve. Bukvalno se ja nisam pitala apsolutno ništa, ja sam radila ono što mi on kaže i to je to. E sad to je meni prijalo do nekog momenta, u nekom momentu sam ja već malo i sazrela, malo želim drugačije neke stvari, ne želim više tako. Pa ne želim više da sjedim ovdje, želim da sjednem tamo, hoću da promijenim nešto u svom životu i ne mogu samo da slušam. Tu smo već malo krenuli da se... U toku osme godine njihovog zajedništva kod Sandre se probudio roditeljski nagon, poželjela je da se ostvari kao majka, međutim, Mikiša je tada rekao da ne može, da je ona na vrhuncu karijere. - Tad je bila pjesma "Devojka tvog druga", gdje je meni stvarno skočila popularnost maksimalno, totalno drugačije od onoga što je bilo. On je to video naravno, iskusan da kažem u tom poslu i negdje nije želio da tad ja pauziram da to bude kraj, dok mene na primjer nije zanimalo da l' će biti tad pauza ili će biti... Mislim ja sam to tad željela, osjetila tu potrebu i prosto negdje mi je bilo normalno je l', nakon osam godina mi je to bilo normalno da tako krunišemo - kaže Sandra Afrika koja ističe da joj svadba nije bila bitna i da joj nije predstavljala nikakvu sigurnost: