Model koji je uvijek u društvu poznatih: Nakon šest godina povratak na modnu scenu

Šest godina Miroslav Žikić nije bio prisutan na domaćoj sceni. Ovaj top-model i fitnes trener već godinama gradi uspješnu karijeru u inostranstvu. Nakon dužeg odsustva, Žikić se ponovo pojavio – i to ni manje ni više nego na reviji Bate Spasojevića.

Žikić je u modelima Bate Spasojevića posljednji put šetao 2019. godine, prije odlaska iz Srbije, na „Serbia Fashion Weeku“.

Miroslav Žikić rođen je u Berlinu, gdje i danas živi posljednje dvije godine. Odrastao je u Ćupriji, školovao se u Srbiji, a u inostranstvu je stekao četiri međunarodno priznata sertifikata za fitnes trenera. Radio je kampanje u Španiji, Poljskoj i mnogim drugim zemljama, bio je izuzetno zapažen na Berlin Fashion Weeku, kao i na drugim značajnim modnim manifestacijama.

Put ka svjetskoj sceni započeo je 2012. godine, a posebno ističe dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s fotografom Dejanom Milićevićem.

Intenzivno je trenirao i postao prvak Beograda, nakon čega se pojavio na međunarodnom takmičenju i kvalifikovao za „Mister Universe 2012“. Tada se plasirao među šest najbolje građenih muškaraca svijeta u kategoriji do 35 godina. Zahvaljujući fitnesu, dva puta je bio vicešampion svijeta u kategoriji fitnes modela kao reprezentativac Srbije, vicešampion Evrope, prvak Balkana i višestruki prvak Srbije.

Modeling mu se otvorio spontano. Upoznavanje s Dejanom Milićevićem i prijateljstvo s njim otvorili su mu vrata šou-biznisa i modne industrije, a njegovi savjeti su mu, kako ističe, mnogo značili i privatno i profesionalno.