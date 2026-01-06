Kćerka Kim Kardašijan opet izazvala haos na društvenim mrežama: Ogrlica košta pravo bogatstvo

Nort Vest, dvanaestogodišnja kćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti novim provokativnim izdanjem koje je predstavila na TikToku.

U video-snimcima objavljenim na zajedničkom profilu “Kim and North”, Nort je pokazala pirsing na nosu (tzv. bridge piercing), crne “grillz” zube, kao i dugu tirkiznu kosu.

Smjeli stajling upotpunila je sivom mini-suknjom, širokom bijelom majicom, crnim krznenim čizmama i metalnim narukvicama sa šiljcima.

Ipak, najveću pažnju izazvao je luksuzni modni detalj – unikatna ogrlica u obliku lobanje, ukrašena dijamantima ukupne težine čak 106 karata, koju je Nort dobila od majke za Božić.

Srebrna ogrlica sa šiljcima i plavim očima na lobanji brzo je postala centralni detalj njenog izgleda.

U video-snimcima joj se pridružila i prijateljica sa jarko ružičastom kosom i, kako se čini, lažnim pirsinzima na licu.

Djevojčice su zajedno plesale i pjevale uz popularne pjesme, a Nort je jedan od snimaka opisala porukom: “Mi smo prave rok zvijezde”.

Ovo nije prvi put da stil Nort izaziva polemike. Prošlog mjeseca suočila se s kritikama zbog pirsinga na prstu, na šta je odgovorila TikTok videom u kojem je poručila kritičarima da se “saberu”.

- Ovo je za sve koji su bijesni zbog pirsinga na prstu - napisala je tada u opisu.

Kim je ranije govorila o negativnim komentarima s kojima se njena kćerka suočava, navodeći da Nort kritike ne doživljava ozbiljno.