Madona otkrila sve detalje slavlja sa 38 godina mlađim momkom: Fotografije privukle pažnju

Madona je 2026. godinu dočekala u velikom stilu – u Maroku, okružena porodicom i partnerom.

Kraljica popa (67) podijelila je na Instagramu niz fotografija sa glamurozne večernje proslave u Marakešu, na kojima se vidi kako uživa sa momkom Akimom Morisom i petoro djece.

Objava prikazuje rijetke porodične trenutke, romantične kadrove sa partnerom i atmosferu luksuznog noćnog izlaska.

Uz fotografije, Madona je kratko poručila: “Habibi, dođi, oživi… 2026. je”.

Na prvim snimcima vidi se Madona kako nazdravlja čašom vina i pozira u glamuroznom selfiju, dok je na jednoj fotografiji i njen sin Roko Riči (25), koji se rijetko pojavljuje na njenim društvenim mrežama.

U nastavku galerije, Madona i Moris (29) sjede jedno pored drugog tokom večere, gledajući se u oči dok nazdravljaju. To je prizor koji nije prošao nezapaženo među fanovima.

Na fotografijama su i Madonina djeca: sin Dejvid (20), kćerka Mersi (19), bliznakinje Stela i Ester (13).

Njena najstarija kćerka Lurdes ovoga puta nije bila prisutna.