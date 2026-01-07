Kćerka Majkla Džeksona slavi šest godina bez alkohola i droga

Paris Džekson, jedina kćerka Majkla Džeksona i Debi Rou, otvoreno je podijelila iskustvo sa oporavkom i mentalnim zdravljem, obilježavajući šest godina života bez alkohola i droga.

Na Instagramu je objavila montažu trenutaka iz protekle godine, aludirajući na izazove sa kojima se suočavala od kada je postala trijezna 2020. godine.

- Postati trijezan ne znači da je život savršen. Nekoliko godina kasnije, sve je postalo veoma, veoma teško, kao da je trajalo vječnost - napisala je.

Dodala je da je morala da nauči kako da živi život po njegovim pravilima, dok se suočavala sa mentalnim izazovima, uključujući depresiju.

- Ako se borite sa ovim ili sličnim problemima, niste sami. Držite se, i ako vam danas niko nije rekao da vas voli, ja vas volim - poručila je pratiocima.

Ona je u januaru 2025. proslavila pet godina otkad je čista i tada je na Instagramu napisala sličnu poruku.

- Danas obilježavam pet godina bez svih droga i alkohola. Zahvalna sam - istakla je tom prilikom.