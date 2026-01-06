Razlika u godinama mnoge šokirala: Ovaj estradni par je u skladnom braku

Iako su zajedno decenijama, mnoge iznenadi podatak da je razlika u godinama između Viki i Tašketa svega tri godine.

Viki je vezu s Tašketom započela još u tinejdžerskim danima, dok je on u tom trenutku već bio u braku i imao kćerku. Uprkos tome, njihova razlika u godinama iznosi samo tri godine, što često iznenadi javnost jer mnogi misle da je Taške znatno stariji od nje.

Iako su njeni roditelji u početku bili protiv ove veze, Viki je bila odlučna da slijedi svoje srce.

– Znala sam da je on moj život i moj put – izjavila je tada pjevačica.

Viki je otvoreno govorila i o neslaganju svojih roditelja:

– Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Nisu željeli da ulazim u ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Imali smo plan kako treba da izgleda moja karijera, a onda sam odjednom trebala otići od kuće. To im se nije uklapalo u plan. U Beograd sam pobjegla tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške – dok su oni brali kruške, ja sam otišla – ispričala je Viki.

Iako su roditelji isprva bili protiv, s vremenom su prihvatili Tašketa kada su shvatili da je njihova ljubav iskrena. Danas su Viki i Taške primjer skladnog braka, a njihova priča podsjeća na važnost povjerenja, istrajnosti i podrške u ljubavi.