Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIKI I TAŠKE

Razlika u godinama mnoge šokirala: Ovaj estradni par je u skladnom braku

Iako su roditelji isprva bili protiv, s vremenom su prihvatili Tašketa kada su shvatili da je njihova ljubav iskrena

Instagram

E. A.

6.1.2026

Iako su zajedno decenijama, mnoge iznenadi podatak da je razlika u godinama između Viki i Tašketa svega tri godine.

Viki je vezu s Tašketom započela još u tinejdžerskim danima, dok je on u tom trenutku već bio u braku i imao kćerku. Uprkos tome, njihova razlika u godinama iznosi samo tri godine, što često iznenadi javnost jer mnogi misle da je Taške znatno stariji od nje.

Iako su njeni roditelji u početku bili protiv ove veze, Viki je bila odlučna da slijedi svoje srce.

– Znala sam da je on moj život i moj put – izjavila je tada pjevačica.

Viki je otvoreno govorila i o neslaganju svojih roditelja:

– Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Nisu željeli da ulazim u ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Imali smo plan kako treba da izgleda moja karijera, a onda sam odjednom trebala otići od kuće. To im se nije uklapalo u plan. U Beograd sam pobjegla tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške – dok su oni brali kruške, ja sam otišla – ispričala je Viki.

Iako su roditelji isprva bili protiv, s vremenom su prihvatili Tašketa kada su shvatili da je njihova ljubav iskrena. Danas su Viki i Taške primjer skladnog braka, a njihova priča podsjeća na važnost povjerenja, istrajnosti i podrške u ljubavi.

# VIKI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.