Slavlje kod Duška Tošića: Kćerke prve stigle

U toploj porodičnoj atmosferi slavljenica je ugasila rođendanske svjećice, a Atina i Nika su s njom podijelile radost i lijepe trenutke.

Kako se vidi na fotografijama, Atina i Nika Tošić su direktno iz Dubaija, gdje su s ocem dočekale 2026. godinu, doputovale u Srbiju kako bi sa svojom sestričnom obilježile njen poseban dan.

– Duško je zaista imao teško djetinjstvo. Njegovi roditelji bili su siromašni, ali pošteni i dobri ljudi. Kada je pokazao želju da trenira fudbal, otac ga je nakon osnovne škole odveo u Zrenjanin i smjestio u dom kako bi se školovao i istovremeno igrao fudbal. Odlazak iz sela u grad za njega je bio ostvarenje sna. Znam da je roditeljima ljubio ruke kad god bi došao kući jer su mu omogućili tu priliku. Nije mu smetalo ni to što je boravio u domu s napuštenom djecom – imao je jasan cilj. Da je ostao u Orlovatu, ne bi ostvario ništa – ispričao je ranije jedan mještanin sela.

Duško je često krišom izlazio iz kuće kako bi cijelu noć gledao fudbal kod komšije, jer njegova porodica nije imala televizor.

– Sjećam se kako je molio komšiju da kod njega gleda utakmice. Sjedio bi na krevetu s loptom ispod noge. Nekad bi i zaspao uz televizor, pa bi ga otac usred noći u naručju nosio kući. Duško je pravi primjer da se iz blata može doći do samog vrha.

Nekadašnju trošnu porodičnu kuću sportista je kasnije obnovio i pretvorio u pravi dom, u kojem danas živi njegova majka Nikoleta.