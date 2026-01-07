Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIJE PREŠUTJELA

Šer bez dlake na jeziku o glumici pred njenim suprugom: Zaslužuje boljeg muža

Glumac se našalio da se posebno trudi kada ima goste.

Šer. Instagram

E. A.

7.1.2026

Šer smatra da glumica Kristen Bel zaslužuje “bolje” od supruga Daksa Šeparda, ali priznaje da ipak ima povjerenje u njen izbor.

Tokom najnovije epizode njegovog popularnog podkasta “Armchair Expert”, glumac i voditelj direktno je suočio legendarnu pjevačicu s njenim ranijim komentarima, pitavši je koga bi ona vidjela kao idealnog partnera za Bel.

- Znam da misliš da ona može bolje, i ne sporim to - rekao je Šepard (51), obraćajući se Šer.

Iako nije imenovala konkretnu osobu za nekadašnju koleginicu iz filma “Burlesque”, Šer (79) je odgovorila diplomatski, ali jasno.

- Istina je da joj vjerujem. Može bolje, tako da ti moraš imati nešto što ja ne vidim - kazala je uz smijeh.

Šepard je zatim naglasio da se ne osjeća ugroženo uspjehom supruge.

- Uopšte mi ne smeta. Što ona više sija, to je bolje - rekao je, dodajući da razumije da niko zapravo nije dovoljno dobar za Kristen.

Bel, koja je sjedjela pored Šer tokom snimanja podkasta, uključila se u razgovor i uz osmijeh poručila da je Daks “skoro pa previše dobar” za nju, opisujući ga kao osobu koja se polako otkriva, ali vrijedi čekanja.

Šer je, s druge strane, pohvalila Šeparda u ulozi oca, rekavši: “Djeluješ kao dobar tata”, misleći na njegove kćerke Linkoln (12) i Deltu (11), koje ima sa Bel.

Glumac se našalio da se posebno trudi kada ima goste.

- To je bio prvi zagrljaj koji sam dao kćerki u dvije godine – samo zato što si ti bila tu. Htio sam da te impresioniram - zaključio je.

Kristen i Šer upoznale su se tokom snimanja filma “Burlesque” iz 2010. godine. U to vrijeme Bel i Šepard su već bili vjereni, a u brak su stupili 2013.

# ŠER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.