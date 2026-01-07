Šer bez dlake na jeziku o glumici pred njenim suprugom: Zaslužuje boljeg muža

Šer smatra da glumica Kristen Bel zaslužuje “bolje” od supruga Daksa Šeparda, ali priznaje da ipak ima povjerenje u njen izbor.

Tokom najnovije epizode njegovog popularnog podkasta “Armchair Expert”, glumac i voditelj direktno je suočio legendarnu pjevačicu s njenim ranijim komentarima, pitavši je koga bi ona vidjela kao idealnog partnera za Bel.

- Znam da misliš da ona može bolje, i ne sporim to - rekao je Šepard (51), obraćajući se Šer.

Iako nije imenovala konkretnu osobu za nekadašnju koleginicu iz filma “Burlesque”, Šer (79) je odgovorila diplomatski, ali jasno.

- Istina je da joj vjerujem. Može bolje, tako da ti moraš imati nešto što ja ne vidim - kazala je uz smijeh.

Šepard je zatim naglasio da se ne osjeća ugroženo uspjehom supruge.

- Uopšte mi ne smeta. Što ona više sija, to je bolje - rekao je, dodajući da razumije da niko zapravo nije dovoljno dobar za Kristen.

Bel, koja je sjedjela pored Šer tokom snimanja podkasta, uključila se u razgovor i uz osmijeh poručila da je Daks “skoro pa previše dobar” za nju, opisujući ga kao osobu koja se polako otkriva, ali vrijedi čekanja.

Šer je, s druge strane, pohvalila Šeparda u ulozi oca, rekavši: “Djeluješ kao dobar tata”, misleći na njegove kćerke Linkoln (12) i Deltu (11), koje ima sa Bel.

Glumac se našalio da se posebno trudi kada ima goste.

- To je bio prvi zagrljaj koji sam dao kćerki u dvije godine – samo zato što si ti bila tu. Htio sam da te impresioniram - zaključio je.

Kristen i Šer upoznale su se tokom snimanja filma “Burlesque” iz 2010. godine. U to vrijeme Bel i Šepard su već bili vjereni, a u brak su stupili 2013.