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PJEVAČICA

Tenzije na crvenom tepihu, pogledajte okršaj Majli sa fotografom: Ako mi vičeš, uradiću suprotno

Na snimku je vidimo kako se pojavljuje s naočarama u ruci, a zatim ih stavlja na lice za novi set fotografija

Vogue

E. A.

7.1.2026

Majli Sajrus (33) pokazala je stav na crvenom tepihu Palm Springs International Film Awards ceremonije.

I to u situaciji kada su fotografi insistirali da ukloni sunčane naočare.

Pjevačica, poznata po pjesmi “Flowers”, odlučila je da ostane dosljedna svom stilu i reagovala duhovito, ali odlučno.

Na snimku je vidimo kako se pojavljuje s naočarama u ruci, a zatim ih stavlja na lice za novi set fotografija.

Fotograf se čuje kako glasno viče: “Ne”, dok se drugi fotografi nadovezuju.

Sajrus se nije povukla i odmah je reagovala.

“Ako mi vičeš, radim suprotno. Poznajem te 20 godina. Ako mi kažeš da ne stavim naočare, ja ih stavim”, kazala je.

Dodala je i da koristi obrnutu psihologiju.

“Samo reci: ‘Oh, volim te naočare’. I ja ću ih skinuti”, dodala je u svom stilu.

Ona je na dodjeli nagrađena za pjesmu “Dream as One” iz filma Džejmsa Kamerona “Avatar: Fire and Ash”.

# MAJLI SAJRUS
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