Leži na milionima, a tek joj je 14 godina: Ona je kćerka najjačeg američkog para

Dok se mnoga djeca slavnih oslanjaju na poznata prezimena, Blu Ajvi Karter već kao tinejdžerica pokazala je da njeno ime vrijedi samo po sebi. Kćerka Bijonse i Džej-Zija, rođena u januaru 2012. godine, od samog rođenja nosi težinu globalne slave, a magazin TIME ubrzo ju je prozvao najpoznatijom bebom na svijetu.

Blu Ajvi odrasla je u luksuzu – privatni avioni, jahte, vile i putovanja od Francuske i Hrvatske do Brazila i Tajlanda bili su njena svakodnevica. Već nekoliko sati nakon rođenja njeni prvi zvukovi i disanje uvršteni su u pjesmu njenog oca, “Glori”, čime je postala najmlađa osoba ikad zabilježena na Billboardovoj listi i osvojila Guinnessov rekord.

Kako je rasla, tako je rasla i njena uključenost u muziku. Pojavila se u pjesmi “Ap&Ap” grupe Coldplej, a veliki preokret dogodio se 2019. godine s pjesmom “Braun Skin Girl”, koju je supotpisala sa majkom, Sent Dženom i Vizkidom. Projekat je osvojio Grammy, a tada devetogodišnja Blu Ajvi postala je najmlađa dobitnica te nagrade u historiji.

Osim muzike, pokazala je i interes za umjetnost, poznata po luksuznom ukusu i sudjelovanju na humanitarnim aukcijama – sa šest godina ponudila je 19.000 dolara za sliku Sidni Poitijea, a kasnije i 80.000 dolara za dijamantne naušnice.

Godine 2024. zakoračila je i u svijet filma kao glasovna glumica u animiranom filmu “Mufasa: Kralj lavova”, posudivši glas princezi Kiari. Istakla je koliko joj znači što djevojke širom svijeta mogu u filmu vidjeti i čuti nekoga ko izgleda poput njih.

Blu Ajvi se posljednjih godina posebno istaknula i kao plesačica. Tokom Bijonsenih turneja Renessans i Kauboj Karter, izlazila je na binu pred desetine hiljada ljudi. Iako je u početku bila izložena kritikama i ismijavanju, naporno je trenirala do šest sati dnevno, usklađujući probe sa školom, što je rezultiralo značajnim napretkom i oduševljenjem publike.

Bijonse ju je kasnije imenovala sukapetanom plesa na turneji Renessans vrijednoj 579 miliona dolara. Njezini roditelji su u početku bili oprezni zbog izloženosti javnosti, ali su pristali na njen nastup zbog dobrih školskih rezultata i želje da bude svestrano dijete, gdje su nastupi jednako važni kao i obrazovanje.