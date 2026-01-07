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LEGENDARNA GLUMICA

Sahrana Brižit Bardo održana u strogoj tajnosti: Porodica ispunila njenu poslednju želju

U prvim redovima mjesta zauzela je porodica slavne glumice, među njima i njen sin Nikolas Šarije

Sahrana legendarne Brižit Bardo. Twitter

E. A.

7.1.2026

Sahrana legendarne Brižit Bardo održana je u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti, baš onako kako je i željela.

Filmska ikona, koja je preminula u 91. godini, ispraćena je danas, 7. januara, u Sen Tropeu, bez pompe, glamura i velikog broja ljudi, u krugu pažljivo odabranih zvanica.

Kovčeg sa posmrtnim ostacima Brižit Bardo tiho je prošao centralnom lađom crkve Notr-Dam de l’Asompsion, čime je i zvanično započela komemorativna ceremonija. Sa obje strane oltara bile su izložene njene fotografije, kao svjedočanstvo o životu i karijeri žene koja je obilježila jednu epohu svjetske kinematografije.

U prvim redovima mjesta zauzela je porodica slavne glumice, među njima i njen sin Nikolas Šarije. Paroh Sen Tropea, Žan-Pol Guaren, obratio se okupljenima sa molbom da isključe mobilne telefone i uzdrže se od fotografisanja i snimanja, kako bi se obred održao u miru i dostojanstvu.

# BRIŽIT BARDO
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