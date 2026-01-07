Suprug Brižit Bardo prvi put progovorio o uzroku njene smrti

Suprug francuske filmske legende Brižit Bardo otkrio je uoči njene sahrane uzrok njene smrti.

Rekao je da je glumica prije smrti prošlog mjeseca, u 91. godini, prošla kroz dvije operacije raka.

U intervjuu za Paris Match, objavljenom uoči njene sahrane, Bernar d’Ormal rekao je da je njegova supruga “veoma dobro podnijela dvije intervencije koje je imala kako bi se liječio rak koji ju je na kraju usmrtio”.

Inače, do sada se vjerovalo da je Bardo preminula nekoliko nedjelja nakon operacije, boreći se sa “iznenadnom bolešću”, piše metro.

Do sada nije bio zvanično objavljen uzrok smrti.

Filmska diva preminula je u svom domu u Sen Tropeu, primorskom gradu koji je postao neodvojiv od njenog javnog imidža i privatnog utočišta nakon što je početkom sedamdesetih godina napustila filmsku karijeru.

Novi detalji o njenoj smrti i bolesti pojavili su se dok su se ožalošćeni okupljali u Sen Tropeu kako bi joj odali posljednju počast, uz crkvenu službu i sahranu koje su označile oproštaj od jedne od najprepoznatljivijih kulturnih figura Francuske.

Očekuje se da će sahrana biti namjerno skromna, u skladu sa Bardoinom dugogodišnjom željom za privatnošću u kasnijem periodu života.