Elton Džon i njegov suprug pokazali sinove, ovo je vrlo rijedak uvid u njihov obiteljski život

Slavni par rijetko dijeli privatne trenutke, ali njihova novogodišnja objava oduševila je brojne obožavatelje.

Sir Elton John (78) i njegov suprug David Furnish (63), nakon godina čuvanja privatnosti, napravili su rijedak iskorak i na društvenim mrežama pokazali svoja dva sina.

Par je u decembru obilježio 20 godina od sklapanja civilnog partnerstva, a iako rijetko dijele porodične trenutke, ovoga puta su napravili izuzetak. Na Instagramu su objavili fotografiju nastalu uoči dočeka Nove godine, na kojoj se uz njih nalaze sinovi Zakari (14) i Ilajdža (12), koje su dobili uz pomoć surogat-majke.

Objavom su pratitelje pustili iza kulisa novogodišnje večeri, koju su proveli u društvu dugogodišnje prijateljice Donatele Versaće. Fotografija je snimljena u luksuznom londonskom hotelu Klaridžis.

- Doček Nove godine u Donatellinom stilu. Hvala ti, Donatella Versaće, na spektakularnoj večeri u hotelu Claridge’s. Volimo te. La famiglia zauvijek! Želimo vam svima veoma sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu - napisali su u opisu.

Elton i David žive u Windsoru, a njihovo prvo dijete, Zakari, rođeno je na Božić 2010. godine u Kaliforniji. Tada su ponosni roditelji poručili da su preplavljeni srećom i radošću te da je dječak zdrav i da odlično napreduje.

Tri godine kasnije, u januaru 2013. godine, na svijet je stigao i Ilajdža, također uz pomoć iste surogat-majke. Nakon njegovog rođenja istakli su da je dolazak drugog sina njihovu porodicu upotpunio na najdragocjeniji i najsavršeniji način.