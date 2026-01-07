Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLAVNI PAR

Elton Džon i njegov suprug pokazali sinove, ovo je vrlo rijedak uvid u njihov obiteljski život

Par je u decembru obilježio 20 godina od sklapanja civilnog partnerstva

Elton sa suptugom. Instagram

E. A.

7.1.2026

Slavni par rijetko dijeli privatne trenutke, ali njihova novogodišnja objava oduševila je brojne obožavatelje.

Sir Elton John (78) i njegov suprug David Furnish (63), nakon godina čuvanja privatnosti, napravili su rijedak iskorak i na društvenim mrežama pokazali svoja dva sina.

Par je u decembru obilježio 20 godina od sklapanja civilnog partnerstva, a iako rijetko dijele porodične trenutke, ovoga puta su napravili izuzetak. Na Instagramu su objavili fotografiju nastalu uoči dočeka Nove godine, na kojoj se uz njih nalaze sinovi Zakari (14) i Ilajdža (12), koje su dobili uz pomoć surogat-majke.

Objavom su pratitelje pustili iza kulisa novogodišnje večeri, koju su proveli u društvu dugogodišnje prijateljice Donatele Versaće. Fotografija je snimljena u luksuznom londonskom hotelu Klaridžis.

- Doček Nove godine u Donatellinom stilu. Hvala ti, Donatella Versaće, na spektakularnoj večeri u hotelu Claridge’s. Volimo te. La famiglia zauvijek! Želimo vam svima veoma sretnu, zdravu i uspješnu Novu godinu - napisali su u opisu.

Elton i David žive u Windsoru, a njihovo prvo dijete, Zakari, rođeno je na Božić 2010. godine u Kaliforniji. Tada su ponosni roditelji poručili da su preplavljeni srećom i radošću te da je dječak zdrav i da odlično napreduje.

Tri godine kasnije, u januaru 2013. godine, na svijet je stigao i Ilajdža, također uz pomoć iste surogat-majke. Nakon njegovog rođenja istakli su da je dolazak drugog sina njihovu porodicu upotpunio na najdragocjeniji i najsavršeniji način.

# ELTON JHON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.