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PJEVAČICA

Branka Sovrlić slavi dva Božića i Bajram: "Tako sam odgojena"

Pjevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti

Branka Sovrlić. Facebook

S. S.

7.1.2026

Pjevačica Branka Sovrlić otkrila je da se raduje svim vjerskim praznicima, jer je tako vaspitana i učena od malih nogu.

Zbog toga i pravoslavni Božić obilježava s posebnom radošću, isto kao i druge važne vjerske datume.

– U našoj kući sve pomalo obilježimo. Sretna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vjera. Još sam sretnija što sam tako odgojena – istakla je Branka.

Pjevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti.

– Nisam okitila jelku jer u kući nema djece, ali imam svetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo ljepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obilježe – dodala je Branka, prenosi Grand.

# BRANKA SOVRLIĆ
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