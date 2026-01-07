Branka Sovrlić slavi dva Božića i Bajram: "Tako sam odgojena"

Pjevačica Branka Sovrlić otkrila je da se raduje svim vjerskim praznicima, jer je tako vaspitana i učena od malih nogu.

Zbog toga i pravoslavni Božić obilježava s posebnom radošću, isto kao i druge važne vjerske datume.

– U našoj kući sve pomalo obilježimo. Sretna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vjera. Još sam sretnija što sam tako odgojena – istakla je Branka.

Pjevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti.

– Nisam okitila jelku jer u kući nema djece, ali imam svetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo ljepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obilježe – dodala je Branka, prenosi Grand.