Ovaj moćnik je suprug Jane: Sad je otkrila da li se svađaju u braku





Pjevačica Jana Todorović već nekoliko decenija je u braku s biznismenom Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena.

Jana je otvoreno govorila o nesuglasicama koje je imala u braku i to zbog svojih grudi.

Nju je, naime, suprug tjerao da ne ide na operaciju na koju je htjela, budući da je imala bolove u kičmi, a malo je poznato i da su imali raspravu oko stajlinga.

Kako Jana tvrdi, ona uvijek gleda da kada radi, bude ležerno obučena, a suprug je jedno vrijeme insistirao na tome da nosi miniće, odnosno da se provokativnije oblači.