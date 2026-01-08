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PJEVAČICA

Ovaj moćnik je suprug Jane: Sad je otkrila da li se svađaju u braku

Nju je, naime, suprug tjerao da ne ide na operaciju na koju je htjela, budući da je imala bolove u kičmi, a malo je poznato i da su imali raspravu oko

Instagram

E. A.

8.1.2026


Pjevačica Jana Todorović već nekoliko decenija je u braku s biznismenom Ivanom Todorovićem, sinom Svete Todorovića, poznatog biznismena.

Jana je otvoreno govorila o nesuglasicama koje je imala u braku i to zbog svojih grudi.

Nju je, naime, suprug tjerao da ne ide na operaciju na koju je htjela, budući da je imala bolove u kičmi, a malo je poznato i da su imali raspravu oko stajlinga.

Kako Jana tvrdi, ona uvijek gleda da kada radi, bude ležerno obučena, a suprug je jedno vrijeme insistirao na tome da nosi miniće, odnosno da se provokativnije oblači.

Jana s kćerkom i suprugom. Instagram

- Moj suprug i ja se oduvijek u svemu slažemo, birali smo jedno drugo i naravno da u našoj komunikaciji nema problema. Ja sam, naime, jedno vrijeme nosila šta mi se nosi, to radim naravno i danas, ali je jedno vrijeme bio uporan da se provokativnije oblačim, što naravno nisam htjela. Htjela sam uvijek da nosim ono što mi prija, a ne šta neko očekuje od mene. Što se kćerke tiče, popustljiv je, tamo gdje sam ja htjela da zategnem, on je popuštao, ali smo je na kraju vaspitali kako treba - rekla je Jana za Blic.
# JANA
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