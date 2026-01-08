Razvod koji je zatresao estradnu scenu: Sad isplivale fotografije pjevačice s ovom rijaliti zvijezdom

Goga Gačić razvodi se od kolege Marka Gačića, kako prenose domaći mediji. Vjenčali su se 2017. godine, a u najvećoj ljubavi dobili su dvoje djece. Malo ko se sjeća da je Goga na početku karijere ušla u vilu rijalitija Parovi, gdje je upoznala Nenada Marinkovića Gastoza. Marinković je odmah pao na njenu ljepotu, te ju je nekoliko dana dozivao preko kamera.

Goga i Marko Gacić . Instagram Goga i Marko Gacić . Instagram

Goga se ponovo pojavila na njegovu inicijativu, te su se strasti rasplamsale odmah. Ljubavni par nije mogao da sakrije osmijehe, dodire, a nekoliko puta su i razmjenjivali nježnosti. Kada je Gastoz izašao iz rijalitija, ljubav je pukla na sve strane, te su dali mnoštvo zajedničkih intervjua. Njihova emotivna priča tresla je region, a svaki njihov korak pratio se u stopu. U tom trenutku bili su jedan od omiljenih estradnih parova. Nekoliko mjeseci kasnije, ljubavni par se rastao, a pjevačica je ubrzo nakon raskida uplovila u romansu s Gačićem. Pjevač Marko Gačić je svojevremeno govorio o bračnim krizama. On je istakao da nijedan brak nije savršen, ali da su se trudili da sačuvaju porodicu. Iako su godinama važili za skladan par, Marko je priznao da su se, kao i svi bračni parovi, suočavali sa nesuglasicama.

Goga i Gastoz . Instagram Goga i Gastoz . Instagram

- Problema ima u svakom braku. Bitno je kako ih rješavaš. Nama su djeca uvijek bila na prvom mjestu - rekao je Marko prije dvije godine u razgovoru za Grand i dodao da su se trudili da razgovorom prevaziđu teške trenutke.