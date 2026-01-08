Kejti Peri i Džastin Trudo uživaju u ljubavi: Porodični odnosi ostaju prioritet

Kejti Peri je na društvenim mrežama pokazala kako je provela praznike, dijeleći fotografije i videozapise s novim partnerom Džastinom Trudoom, ali i porodične trenutke s bivšim vjerenikom Orlandom Blumom i njihovom kćerkom.

Naime, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila niz fotografija i videozapisa uz opis “Holidaze”.

Među objavama su i dvije fotografije njenog momka, bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa. Na jednoj se smije dok pliva u okeanu, a na drugoj ga Kejti ljubi u obraz dok poziraju na plaži tokom zalaska sunca.

Iako je riječ o novoj romansi, Peri je pokazala da porodični odnosi ostaju prioritet.

Objavila je fotografije s bivšim vjerenikom Orlandom Blumom i njihovom petogodišnjom kćerkom.