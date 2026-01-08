Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKA PJEVAČICA

Kejti Peri i Džastin Trudo uživaju u ljubavi: Porodični odnosi ostaju prioritet

Iako je riječ o novoj romansi, Peri je pokazala da porodični odnosi ostaju prioritet

Instagram

E. A.

8.1.2026

Kejti Peri je na društvenim mrežama pokazala kako je provela praznike, dijeleći fotografije i videozapise s novim partnerom Džastinom Trudoom, ali i porodične trenutke s bivšim vjerenikom Orlandom Blumom i njihovom kćerkom.

Naime, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila niz fotografija i videozapisa uz opis “Holidaze”.

Među objavama su i dvije fotografije njenog momka, bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa. Na jednoj se smije dok pliva u okeanu, a na drugoj ga Kejti ljubi u obraz dok poziraju na plaži tokom zalaska sunca.

Iako je riječ o novoj romansi, Peri je pokazala da porodični odnosi ostaju prioritet.

Objavila je fotografije s bivšim vjerenikom Orlandom Blumom i njihovom petogodišnjom kćerkom.

Na jednoj fotografiji troje njih pozira na farmi jelki, dok glumac nosi drvce preko ramena, a u videu se vidi kako zajedno klizaju na ledu držeći se za ruke.

Izvori magazina People krajem decembra naveli su da su porodični odnosi skladni. 

Kejti Peri i Orlando Blum navodno su posvećeni tome da sve funkcioniše prijateljski i bez komplikacija.

Kejti Peri i Orlando Blum. AP

# KEJTI PERI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.