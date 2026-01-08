Ona pričala o njegovoj obdarenosti, on je tužio: Nova drama među bivšim supružnicima

Bivši NFL igrač Met Kalil tužio je svoju bivšu suprugu, influensericu Hejli Kalil, jer je u intervjuu komentarisala veličinu njegovog penisa. Ona je nakon svega navela da je šokirana njegovim potezom.

Hejli je u intervjuu uporedila veličinu njegovog penisa s „dvije limenke Coca-Cole, možda i tri“ i tvrdi da je to presudilo njihovom braku.

- To je trajalo čitav naš brak, ali namjeravala sam sve pokušavati. Probali smo sve – posjetili terapeute, ljekare. Ne lažem, raspitivali smo se o liposukciji, najozbiljnije. To je pomalo smiješno. Kao da je moj život komedija i nekako se sam piše. To je bio najveći faktor… Volim ga, ali on mi je prijatelj. On spada u otprilike 0,01 posto populacije. Pokušali smo, ali je nemoguće osim ako ne želiš da se rasplače - rekla je Hejli.

Ova njena izjava razbjesnila je Meta Kalila, koji je potom podnio tužbu, navodeći da je komentar ozbiljno narušio njegovu privatnost. Tvrdi i da je njegova porodica bila primorana trpjeti njene ponižavajuće izjave.

Hejli Kalil je za Page Six navela da ju je iznenadio potez njenog bivšeg muža.