A$AP Rocky priznao: Bio sam hladan prije nego što sam postao otac, sada sam mnogo emotivniji

Reper, glumac i otac troje djece, A$AP Rocky otvoreno je progovorio o tome kako ga je roditeljstvo promijenilo, otkrivši da je prije rođenja djece bio hladan, a danas je pun ljubavi.

Rocky, koji sa dugogodišnjom partnerkom Rijanom ima kćerku i dva sina, dao je iskren intervju za W Magazine u izdanju posvećenom najboljim glumačkim ostvarenjima.

- Sada sam mnogo emotivniji - priznao je 37-godišnji umjetnik.

- Prije djece, vjerovatno sam bio hladnog srca. Ali sada sam tip koji voli - kazao je reper.

A$AP Rocky je istakao da njegova ljubav ne ide samo prema porodici.

- Imam mnogo ljubavi da dam svijetu - dodao je.