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REPER

A$AP Rocky priznao: Bio sam hladan prije nego što sam postao otac, sada sam mnogo emotivniji

A$AP Rocky je istakao da njegova ljubav ne ide samo prema porodici

Rokky i Rihana. Instagram

E. A.

9.1.2026

Reper, glumac i otac troje djece, A$AP Rocky otvoreno je progovorio o tome kako ga je roditeljstvo promijenilo, otkrivši da je prije rođenja djece bio hladan, a danas je pun ljubavi.

Rocky, koji sa dugogodišnjom partnerkom Rijanom ima kćerku i dva sina, dao je iskren intervju za W Magazine u izdanju posvećenom najboljim glumačkim ostvarenjima.

- Sada sam mnogo emotivniji -  priznao je 37-godišnji umjetnik.

- Prije djece, vjerovatno sam bio hladnog srca. Ali sada sam tip koji voli - kazao je reper.

A$AP Rocky je istakao da njegova ljubav ne ide samo prema porodici.

- Imam mnogo ljubavi da dam svijetu - dodao je.

Reper s Rihanom i djecom. Instagram

Intervju je podrazumijevao i pominjanje kćerke.

Kada je upitan šta će uraditi kada neko u budućnosti pokuša da izlađe s njegovom djevojčicom na sastanak, reper je odgovorio šaljivo: “Moliću se za njih”.

# RIHANA
# ROTCKY
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