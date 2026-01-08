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Otac Megan Markl otvorio dušu: Nakon što je jedva ostao živ otkrio surovu stranu svoje kćerke

Sada se fokusira na rehabilitaciju i svakodnevnu fizioterapiju, a nedavno je prebačen u bolnicu u Sebuu, bliže svom starijem sinu

Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan Markl i princ Hari - Avaz
Megan Markl - Avaz
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E. A.

8.1.2026

Tomas Markl nedavno je imao ozbiljan zdravstveni problem zbog ugrušaka u nozi, zbog čega su ljekari morali amputirati nogu. Sada se fokusira na rehabilitaciju i svakodnevnu fizioterapiju, a nedavno je prebačen u bolnicu u Sebuu, bliže svom starijem sinu, gdje čeka ugradnju proteze.

Tomas Markl. Instagram

Iako mu je Megan Markl navodno poslala pismo podrške, njihovi odnosi ostaju narušeni i do pomirenja neće doći. Njihov jaz datira još od prije njenog vjenčanja s princom Harijem 2018. godine, kada je Tomas inscenirao paparaco fotografije koje su izazvale skandal i od tada je kontakt vrlo ograničen.

- Dobro napredujem i želim zahvaliti svim ljudima širom svijeta koji su mi uputili dobre želje. Svakodnevno radim fizioterapiju i uspio sam da stanem na preostalu nogu uz pomoć medicinske sestre i hodalice. To je bio divan božićni poklon. Preda mnom je dug put, ali sam zahvalan divnim ljekarima i medicinskom osoblju koji brinu o meni . rekao je Tomas.

Izvori navode da Megan nema planove da ga posjeti uživo, a Tomas pokazuje hrabrost i odlučnost u procesu oporavka.

# MEGAN MARKL
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