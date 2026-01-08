Jelena Karleuša: Duško Tošić mi je predlagao da sebi oduzmem život

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša govorila je tokom gostovanja na televiziji Pink o odnosu s bivšim suprugom Duškom Tošićem, iznoseći teške optužbe na njegov račun.

- Nisam najgora, niko ne bi bio sa mnom zato što sam najgora, nego najbolja. Kada se muškarac spusti na taj nivo da na takav način ponizi ženu, tada je ona njega pobijedila. Imala sam dvije opcije – ili da sebi oduzmem život, što je Duško želio i što mi je predlagao - rekla je Karleuša u emisiji "Novo jutro".

Istakla je i da je period nakon toga dodatno otežan smrću njene majke Divne Karleuše.

- Kada žena to preživi, žena s dvoje djece koja idu u školu, šta meni danas bilo ko može uraditi i kako mi može nauditi? Ne postoji način da mi naude nakon svega što sam preživjela - kazala je.

Govoreći o razlozima zbog kojih je došlo do raspada braka s Duškom Tošićem, Karleuša je navela da su u njihov odnos, kako tvrdi, utjecale i treće strane.

- Ako vjerujemo u Boga, vjerujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ne kažem da vjerujem u crnu magiju, ali vjerujem da se neka đavolska sila tu umiješala. Preko nekih stvari nikada ne bih mogla preći - izjavila je.

Jelena Karleuša i Duško Tošić bili su u braku od 2008. do 2024. godine. Srbijanski mediji su godinama izvještavali o njihovim navodnim nesuglasicama, koje je pjevačica ranije negirala, da bi na kraju ipak objavila da je njihovom braku došao kraj.