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PO PRVI PUT ISPRIČAO

Ilon Mask otkrio šta se krije iza neobičnih imena rijetko viđenih blizanaca: Zovu se Comet Azure i Strider Sekhar

Mask (54) je objasnio je da je njegov sin Strider Sekhar nazvan po Aragornu iz “Gospodara prstenova”, čiji je nadimak Strider

AP

E. A.

9.1.2026

Ilon Mask otkrio je odakle potiču neobična imena njegovih rijetko viđenih blizanaca koje je dobio sa Šivon Zilis.

Izvršni direktor Tesle odgovorio je na tvit u okviru god je objavljena fotografija Maska kako leži pored četvorogodišnje djece, čija su leđa okrenuta prema kameri dok im se otac smješkao.

Mask (54) je objasnio je da je njegov sin Strider Sekhar nazvan po Aragornu iz “Gospodara prstenova”, čiji je nadimak Strider.

Srednje ime djeteta inspirisano je velikim indijskim fizičarom Subrahmanyanom Chandrasekharom.

Njegova kćerka Comet Azure, pak, dobila je ime po “najmoćnijem čarobnom napitku” iz video-igre “Elden Ring”.

Mask nije precizirao kako su on i Zilis osmislili imena za ostalu djecu.

Njihova kćerka Arcadia rođena je u februaru 2024, dok je sin Seldon došao na svijet u februaru 2025.

Mask je tokom godina dobio još desetoro djece sa drugim partnerkama.

Prvi put je postao otac 2002. godine kada je sa tadašnjom suprugom Džastin Vilson dobio sina Nevadu, koji je, nažalost, preminuo nekoliko dana nakon rođenja.

Blizanci Grifin i Vivian rođeni su 2004, a trojke Kai, Saxon i Damian 2006.

Mask ima troje djece sa pjevačicom Grajms.

Ta su imena tek čudna. Tu su sin X AE A-XII, kćerka Exa Dark Sideræl, i sin Techno Mechanicus.

# ILON MASK
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