Ilon Mask otkrio šta se krije iza neobičnih imena rijetko viđenih blizanaca: Zovu se Comet Azure i Strider Sekhar

Ilon Mask otkrio je odakle potiču neobična imena njegovih rijetko viđenih blizanaca koje je dobio sa Šivon Zilis.

Izvršni direktor Tesle odgovorio je na tvit u okviru god je objavljena fotografija Maska kako leži pored četvorogodišnje djece, čija su leđa okrenuta prema kameri dok im se otac smješkao.

Mask (54) je objasnio je da je njegov sin Strider Sekhar nazvan po Aragornu iz “Gospodara prstenova”, čiji je nadimak Strider.

Srednje ime djeteta inspirisano je velikim indijskim fizičarom Subrahmanyanom Chandrasekharom.

Njegova kćerka Comet Azure, pak, dobila je ime po “najmoćnijem čarobnom napitku” iz video-igre “Elden Ring”.

Mask nije precizirao kako su on i Zilis osmislili imena za ostalu djecu.