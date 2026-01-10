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Maja Volk zarobljena snijegom: "Imam hrane za još dan, dva"

Već 10 dana sam zavejana snijegom. Počeli su mali problemi s kretanjem jer je snijeg do koljena, kazala je

Instagram

E. A.

10.1.2026

Maja Volk trenutno se nalazi zarobljena u svom domu, smještenom 50 kilometara od centra Beograda, u selu Babe. Kuća je okružena snijegom i, zbog visokih količina snijega, Maja ne može izaći iz svog dvorišta već 10 dana.

Iako je kuća dobro izolirana, a grijanje je osigurano, Maja Volk se suočava s problemima zbog snijega i zaleđenih kapija. Na sreću, još uvijek ima dovoljno hrane, ali priznaje da će je to snabdijevanje trajati još samo dan ili dva.

- Već 10 dana sam zavejana snijegom. Počeli su mali problemi s kretanjem jer je snijeg do koljena. Nekako sam pronašla lopatu, malo izlopatala da mogu proći do kapije. Kapija je zaleđena, nije samo snijeg, nego i brava. Srećom, otključana je - ispričala je Maja.

Također, napominje da joj je sada otežano kretanje jer su obje kapije zaleđene, zbog čega je morala improvizirati kako bi preživjela.

- Sad sam baš u problemu, ne mogu ni na malu kapiju izaći da uhvatim autobus do Sopota. Uvijek imam dovoljno sušenog voća, orašastih plodova i sjemenki. Imam čak i biljno mlijeko. Tako da ću preživjeti još dan, dva, tri. Možda neki komšija može da mi ubaci voće preko ograde, ako već ne može otvoriti kapiju - kaže Maja.

Objava na društvenim mrežama. Instagram

Unatoč poteškoćama, Maja je zadovoljna svojim životnim uslovima unutar kuće.

- Ovdje sam dobro obezbijedila grijanje, još kad sam se odlučila preseliti. Kuća ima dobru termoizolaciju, grijem se s klimom i ložim. To je maksimalno toplo. Problem je jedino s drvom, ali i to ću riješiti lopatom - dodaje Maja.

# MAJA VOLK
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