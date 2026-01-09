Bruklin Bekam poslao brutalnu poruku roditeljima: Od danas možemo pričati samo preko advokata

Bruklin Bekam pokazao je da ne planira pomirenje s roditeljima, Dejvidom i Viktorijom, slanjem pravnog obavještenja u kojem ih upozorava da ga mogu kontaktirati samo preko advokata. Njegovo pismo također im nalaže da ga ne označavaju na društvenim mrežama. Konflikt je eskalirao nakon što je Viktorija lajkovala Bruklinov video, zbog čega je on blokirao roditelje na internetu.

Bruklin i njegova supruga Nikola smatraju da su njihovi zahtjevi za privatnošću ignorisani, dok su njegove bake i djedovi i dalje u kontaktu s njim.