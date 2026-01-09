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Bruklin Bekam poslao brutalnu poruku roditeljima: Od danas možemo pričati samo preko advokata

Bruklin i njegova supruga Nikola smatraju da su njihovi zahtjevi za privatnošću ignorisani

Bruklin, Dejvid i Viktorija. Instagram

E. A.

9.1.2026

Bruklin Bekam pokazao je da ne planira pomirenje s roditeljima, Dejvidom i Viktorijom, slanjem pravnog obavještenja u kojem ih upozorava da ga mogu kontaktirati samo preko advokata. Njegovo pismo također im nalaže da ga ne označavaju na društvenim mrežama. Konflikt je eskalirao nakon što je Viktorija lajkovala Bruklinov video, zbog čega je on blokirao roditelje na internetu.

Bruklin i njegova supruga Nikola smatraju da su njihovi zahtjevi za privatnošću ignorisani, dok su njegove bake i djedovi i dalje u kontaktu s njim. 

Bruklin sa suprugom. Instagram

Nakon pokušaja pomirenja s njegovim roditeljima, koji su ga pozvali da proslave Dejvidovu vitešku titulu, Bruklin je ostao nezadovoljan, vjerujući da je to još jedan pokušaj manipulacije. Napetosti u porodici počele su 2022. godine, prije Bruklinovog vjenčanja, kada je Viktorija odbila dizajnirati Nikolin vjenčani buket i navodno sabotirala vjenčanje.

Bruklin sada komunicira s porodicom isključivo preko advokata, dok Nikola ostaje njegov oslonac.

# BEKAMOVI
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