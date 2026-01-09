Vrijede po nekoliko desetina miliona eura: Oni su najbogatiji na estradi

Bogatstvo najpoznatijih pjevača sa Balkana mjeri se u milionima eura, a uz novac posjeduju i luksuzne nekretnine, jahte, imanja i profitabilne firme. Evo pregleda najbogatijih estradnih zvijezda:
Dragana Mirković
Dragana Mirković ostaje najbogatija pjevačica na estradi, a njeno bogatstvo procjenjuje se na oko 100 miliona eura.
Čak i nakon razvoda od Tonija Bijelića, ona je zadržala status jedne od najbogatijih estradnih ličnosti. Živi u luksuznom dvorcu Ebenfurt u Austriji, koji vrijedi oko 50 miliona eura, a koji datira iz 12. vijeka i u kojem je boravila i Marija Terezija. Osim uspješne muzičke karijere, Dragana prihoduje i od svoje televizije DM SAT, koja je postala ozbiljan poslovni poduhvat.
Lepa Brena
Lepa Brena je jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, a njeno bogatstvo se procjenjuje na 80 miliona eura. Osim luksuznih nekretnina u Majamiju, Monte Karlu i Beogradu, Brena posjeduje i jahtu koja je usidrena u Crnoj Gori. Iako je ranije bila vlasnica Grand produkcije, nakon prodaje svog udjela pokrenula je novi biznis – liniju ženskih čarapa.
Svojim koncertima širom Balkana i inostranstva Brena neprestano puni arene i ostaje simbol popularnosti.
Zdravko Čolić
Zdravko Čolić, legenda pop muzike na Balkanu, ima bogatstvo koje se procjenjuje na 25 miliona eura. Poznat je po svojoj dugi i uspješnoj karijeri, a osim muzike, Čola je ostvario značajnu zaradu od luksuznih nekretnina.
Prodao je svoju porodičnu kuću na Košutnjaku u Beogradu za više od milion eura, a preselio se u vilu u mirnom dijelu prestonice. Njegova nova kuća, smještena u blizini Banovog Brda, okružena je zelenilom i opremljena visokim mjerama sigurnosti.
Goran Bregović
Goran Bregović je jedan od najpoznatijih muzičara bivše Jugoslavije, a njegovo bogatstvo ogleda se u nekretninama širom svijeta. Bregović posjeduje više od 30 nekretnina, čija ukupna vrijednost prelazi 35 miliona eura.
U Beogradu ima oko 15 luksuznih kuća, a najpoznatija je njegova vila na Senjaku.
Ova nekretnina je opasana visokom ogradom, ima garažna vrata na daljinsko upravljanje i videonadzor, čime je osigurana privatnost i sigurnost.