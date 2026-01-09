Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LUKSUZ SA SVIH STRANA

Vrijede po nekoliko desetina miliona eura: Oni su najbogatiji na estradi

Dragana Mirković ostaje najbogatija pjevačica na estradi, a njeno bogatstvo procjenjuje se na oko 100 miliona eura

Bogatstvo najpoznatijih pjevača. Instagram

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

9.1.2026

Bogatstvo najpoznatijih pjevača sa Balkana mjeri se u milionima eura, a uz novac posjeduju i luksuzne nekretnine, jahte, imanja i profitabilne firme. Evo pregleda najbogatijih estradnih zvijezda:

Dragana Mirković

Dragana Mirković ostaje najbogatija pjevačica na estradi, a njeno bogatstvo procjenjuje se na oko 100 miliona eura. 

Čak i nakon razvoda od Tonija Bijelića, ona je zadržala status jedne od najbogatijih estradnih ličnosti. Živi u luksuznom dvorcu Ebenfurt u Austriji, koji vrijedi oko 50 miliona eura, a koji datira iz 12. vijeka i u kojem je boravila i Marija Terezija. Osim uspješne muzičke karijere, Dragana prihoduje i od svoje televizije DM SAT, koja je postala ozbiljan poslovni poduhvat.

Instagram

Lepa Brena

Lepa Brena je jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, a njeno bogatstvo se procjenjuje na 80 miliona eura. Osim luksuznih nekretnina u Majamiju, Monte Karlu i Beogradu, Brena posjeduje i jahtu koja je usidrena u Crnoj Gori. Iako je ranije bila vlasnica Grand produkcije, nakon prodaje svog udjela pokrenula je novi biznis – liniju ženskih čarapa. 

Svojim koncertima širom Balkana i inostranstva Brena neprestano puni arene i ostaje simbol popularnosti.

FOTO: Mario Poje/Extra FM

Zdravko Čolić

Zdravko Čolić, legenda pop muzike na Balkanu, ima bogatstvo koje se procjenjuje na 25 miliona eura. Poznat je po svojoj dugi i uspješnoj karijeri, a osim muzike, Čola je ostvario značajnu zaradu od luksuznih nekretnina. 

Prodao je svoju porodičnu kuću na Košutnjaku u Beogradu za više od milion eura, a preselio se u vilu u mirnom dijelu prestonice. Njegova nova kuća, smještena u blizini Banovog Brda, okružena je zelenilom i opremljena visokim mjerama sigurnosti.

R.Z./ATAImages/PIXSELL

Goran Bregović

Goran Bregović je jedan od najpoznatijih muzičara bivše Jugoslavije, a njegovo bogatstvo ogleda se u nekretninama širom svijeta. Bregović posjeduje više od 30 nekretnina, čija ukupna vrijednost prelazi 35 miliona eura. 

U Beogradu ima oko 15 luksuznih kuća, a najpoznatija je njegova vila na Senjaku.

Facebook

Ova nekretnina je opasana visokom ogradom, ima garažna vrata na daljinsko upravljanje i videonadzor, čime je osigurana privatnost i sigurnost.
# LEPA BRENA
# NOVAC
# RAGAN MIRKOVIĆ
# ČOLA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.