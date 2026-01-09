Vrijede po nekoliko desetina miliona eura: Oni su najbogatiji na estradi

Bogatstvo najpoznatijih pjevača sa Balkana mjeri se u milionima eura, a uz novac posjeduju i luksuzne nekretnine, jahte, imanja i profitabilne firme. Evo pregleda najbogatijih estradnih zvijezda:

Dragana Mirković

Dragana Mirković ostaje najbogatija pjevačica na estradi, a njeno bogatstvo procjenjuje se na oko 100 miliona eura.

Čak i nakon razvoda od Tonija Bijelića, ona je zadržala status jedne od najbogatijih estradnih ličnosti. Živi u luksuznom dvorcu Ebenfurt u Austriji, koji vrijedi oko 50 miliona eura, a koji datira iz 12. vijeka i u kojem je boravila i Marija Terezija. Osim uspješne muzičke karijere, Dragana prihoduje i od svoje televizije DM SAT, koja je postala ozbiljan poslovni poduhvat.