Video / Ivana Krunić: Želim vidjeti Džejlu Ramović na Eurosongu, rijaliti mi je donio ljubav života

Ivana Krunić je dobro poznato ime na estradnoj sceni, a sada je odlučila otići korak dalje, te zajedno s grupom "Harem Girls" će se takmičiti na Beoviziji.
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"AVAZOV INTERVJU"
Jedva čekam da se vratite na takmičenje, ispričala je Krunić
Ivana Krunić. Avaz
Ivana Krunić je dobro poznato ime na estradnoj sceni, a sada je odlučila otići korak dalje, te zajedno s grupom "Harem Girls" će se takmičiti na Beoviziji.
Ako ih sreća posluži, mogle bi Srbiju predstavljati na Eurosongu. Kao gošća "Avazovog intervjua" Ivana je ispričala sve o svom karijernom putu, ali dotakla se i toga koga bi voljela vidjeti da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu.
- Džejlu Ramović bi voljela vidjeti da predstavlja BiH. Ona je odličan talenat. Jedva čekam da se vratite na takmičenje - ispričala je Krunić.
Osvrnula se i na svoje učešće u rijalitiju, te istakla da koliko god da joj je bilo teško tamo, tu je upoznala ljubav svog života.
Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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