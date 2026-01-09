Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZOV INTERVJU"

Video / Ivana Krunić: Želim vidjeti Džejlu Ramović na Eurosongu, rijaliti mi je donio ljubav života

Jedva čekam da se vratite na takmičenje, ispričala je Krunić

Ivana Krunić. Avaz

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

9.1.2026

Ivana Krunić je dobro poznato ime na estradnoj sceni, a sada je odlučila otići korak dalje, te zajedno s grupom "Harem Girls" će se takmičiti na Beoviziji.

Ako ih sreća posluži, mogle bi Srbiju predstavljati na Eurosongu. Kao gošća "Avazovog intervjua" Ivana je ispričala sve o svom karijernom putu, ali dotakla se i toga koga bi voljela vidjeti da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu.

- Džejlu Ramović bi voljela vidjeti da predstavlja BiH. Ona je odličan talenat. Jedva čekam da se vratite na takmičenje - ispričala je Krunić.

Osvrnula se i na svoje učešće u rijalitiju, te istakla da koliko god da joj je bilo teško tamo, tu je upoznala ljubav svog života.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# IVANA KRUNIĆ
# DŽEJLA RAMOVIĆ
# AVAZOV INTERVJU
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.