Video / Ivana Krunić: Želim vidjeti Džejlu Ramović na Eurosongu, rijaliti mi je donio ljubav života

Ivana Krunić je dobro poznato ime na estradnoj sceni, a sada je odlučila otići korak dalje, te zajedno s grupom "Harem Girls" će se takmičiti na Beoviziji.

Ako ih sreća posluži, mogle bi Srbiju predstavljati na Eurosongu. Kao gošća "Avazovog intervjua" Ivana je ispričala sve o svom karijernom putu, ali dotakla se i toga koga bi voljela vidjeti da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu.

- Džejlu Ramović bi voljela vidjeti da predstavlja BiH. Ona je odličan talenat. Jedva čekam da se vratite na takmičenje - ispričala je Krunić.

Osvrnula se i na svoje učešće u rijalitiju, te istakla da koliko god da joj je bilo teško tamo, tu je upoznala ljubav svog života.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.