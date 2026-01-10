Britni plesom liječi neke stvari u tijelu: Prošla sam kroz vatru da spasim svoj život

Britni Spirs je otkrila da iza njenog karakterističnog plesa, čije snimke dijeli na Instagramu stoji poseban motiv.

Ona je podijelila fotografiju s nastupa uz pjesmu “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman” te izrazila stav o prozivkama za njen ples.

“Ja dijelim svoj ples na Instagramu kako bih izliječila stvari u mom tijelu o kojima ljudi nemaju pojma. Ponekad je zaista neugodno, ali prošla sam kroz vatru da spasim svoj život”, navela je.

Takođe, Spirs je navela da se ne želi vratiti na scenu, ako to nije van SAD-a.