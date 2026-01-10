Robi Viliams otkrio potresnu poruku svoje 13-godišnje kćerke: Poslala je usred noći

Britanski pjevač Robi Viliams (Robbie Williams) podijelio je dirljivo iskustvo sa svojom 13-godišnjom kćerkom Teodorom "Tedi" Viliams (Theodorom “Teddy” Williams), koja mu je u ranim jutarnjim satima poslala poruku izražavajući svoje strahove o budućnosti.

Karijera u muzici

Viliams je za britanske medije otkrio da mu je Tedi u 2:06 ujutro poslala poruku u kojoj je napisala da se plaši da možda neće uspjeti ostvariti karijeru u muzici.

- Tata, šta ako ne postanem pjevačica? To mi je najveći strah. Šta ako nisam ništa? - glasila je poruka njegove kćerke.

Viliams je priznao da ga je poruka snažno pogodila, posebno zato što smatra da je Tedi izuzetno osjetljiva i emotivna, čak i više nego što je on sam bio u njenim godinama.

- Najviše me brine to koliko je ranjiva. Svijet zabave zna biti okrutan, a riječi mogu ostaviti trajne posljedice - rekao je pjevač.

Doza humora

Kako bi smirio situaciju, pokušao je reagovati s dozom humora, rekavši joj da je „dijete poznatih roditelja“ i da će se snaći, ali je naglasio da ga i dalje brine pritisak kojem bi mogla biti izložena.

Tedi je već napravila prve korake u svijetu glume, pojavivši se u božićnom filmu Tinsel Town, a pokazuje interes i za muziku. Ipak, Viliams ističe da mu je najvažnije da njegova kćerka odraste emocionalno stabilna i zaštićena od negativnih utjecaja slave.

Robi Viliams ima četvero djece sa suprugom Ajdom Fild (Aydom Field), a par nastoji njihov privatni život držati podalje od očiju javnosti.