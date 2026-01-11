Haos tokom nastupa bh. DJ-a u Meksiku: Na festivalu ubijena jedna osoba

Velika drama odvijala se 8. januara tokom festivala Tehmplo u gradu Tulum u Meksiku.

Prema navodima više svjetskih medija došlo je do pucnjave dok je nastupao jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva Mladen Solomun, inače rođeni Travničanin koji je više puta nastupao i ispred Vječne vatre.

Anonimni korisnici Facebooka i Redita napisali su da su čuli pucnje, da su u toaletu bile mrtve ili povrijeđene osobe, da je glavni ulaz privremeno zatvoren, ali da je koncert nastavio. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju ljude kako bježe.