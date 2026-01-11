Haos tokom nastupa bh. DJ-a u Meksiku: Na festivalu ubijena jedna osoba

Velika drama odvijala se 8. januara tokom festivala Tehmplo u gradu Tulum u Meksiku.
Prema navodima više svjetskih medija došlo je do pucnjave dok je nastupao jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva Mladen Solomun, inače rođeni Travničanin koji je više puta nastupao i ispred Vječne vatre.
Anonimni korisnici Facebooka i Redita napisali su da su čuli pucnje, da su u toaletu bile mrtve ili povrijeđene osobe, da je glavni ulaz privremeno zatvoren, ali da je koncert nastavio. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju ljude kako bježe.
Lokalni medij Quintana Roo Ahora izvijestio je na španskom: „Prema preliminarnim informacijama, muškarac je likvidiran s dva hica — jednim u prsa i jednim u leđa — postavši prva smrtna žrtva u Tulumu u 2026. godini pod sadašnjom gradskom upravom. Incident je također prizvao sjećanja na nasilni kraj 2025., godine u kojoj je u ovom području poginulo oko 60 osoba".
- Iza samog zločina, ono što je izazvalo najviše ogorčenja bila je reakcija vlasti. Nekoliko sati vlasti nisu ništa objavljivale o događaju, najvjerovatnije da ne bi narušile imidž destinacije u vrhuncu turističke sezone. Muzika je nastavila svirati dok je ubistvo u praksi bilo prešućeno - naveli su.