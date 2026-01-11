Kraljevske porodice u 2025. godini: Skandali koji su potresli Evropu

Godina koja je iza nas ostat će upamćena kao jedna od najturbulentnijih u savremenoj historiji evropskih monarhija. Institucije koje su decenijama gradile imidž stabilnosti, tradicije i dostojanstva, tokom 2025. našle su se pod snažnim pritiskom javnosti i medija.

Privatne afere, porodični sukobi i odluke donesene iza zidova palača izbile su u prvi plan, a kraljevske porodice od Londona do Skandinavije suočile su se s ozbiljnim narušavanjem ugleda.

Endru i Epstin

Najveći potres doživjela je britanska kraljevska porodica, a u središtu pažnje ponovo se našao princ Endru (Prince Andrew). Nakon godina kontroverzi i veza s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), 2025. godine donesena je historijska odluka. Kralj Čarls Treći (King Charles III) formalno je oduzeo Endruu sve kraljevske titule i počasti, čime je prvi put u modernoj britanskoj historiji jedan član porodice praktično izbrisan iz javnog kraljevskog života.

Bakingemska palata potvrdila je i da Endru mora napustiti rezidenciju Royal Lodge u Vindzoru, što je u javnosti protumačeno kao jasan pokušaj distanciranja monarhije od skandala koji je godinama opterećivao njen imidž.

Odnos između princa Harija (Harry) i princa Vilijama (William) i dalje je daleko od pomirenja. Njihov dugogodišnji sukob, započet još Harijevim povlačenjem iz kraljevskih dužnosti, tokom 2025. ponovo je punio naslovnice, uz spekulacije o privatnim razgovorima, ali bez konkretnih znakova približavanja.

Šta je u Norveškoj

Skandali, međutim, nisu ostali ograničeni samo na Veliku Britaniju. Norveška kraljevska porodica našla se u središtu medijske pažnje nakon što su se pojavile ozbiljne optužbe protiv Mariusa Borga Hoibija (Hoiby), sina krunske princeze.