Mirković otkrio šokantne detalje: Pokušali su ubiti Lukasa, više puta su htjeli izgurati auto da završi u provaliji

Nakon nastupa na Jahorini, pjevač Aca Lukas objavio je na Instagramu poruku u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili meta pokušaja ubistva. Tim povodom oglasio se i direktor i vlasnik Hype produkcije i njegov menadžer Saša Mirković. On je javno prokomentarisao događaj, obraćajući se Nedeljku Eleku, za kojeg se sumnja da stoji iza incidenta:

- Ja sam mislio da su malo maštovitiji, a ne ovako nasilni… Je li, Elek? Kao što su noćas pokazali prema Lukasu. Lukas je bio na Jahorini, pjevao je, ljudi su uživali dok je on imao nastup, bio je pun hotel "Vučko", i poslije toga, između Pala i Sokoca, kada je krenuo za Beograd, napad na automobil, da se izgura s puta. Guranje automobila, pa udaranje automobila, između 15 i 20 puta je pokušano u krivinama da se izguraju s puta kako bi ih survali u provaliju. I eto, srećom su došli do Sokoca, pa ćemo sada da vidimo kako će policija dalje i tužilaštvo da nastupa prema osumnjičenima. Inače, automobil je vlasništvo firme, čini mi se, podrum pića "Black and White", Nebojša Mitrović je bio za volanom, a sve to, Elek, ti bi trebalo da kažeš po čijem nalogu? – rekao je Mirković, obraćajući se Lukasu: "Aco?" - Ne treba on ništa da kaže, znamo mi svi. Objasnit će oni ovdje policiji u Srbiji", odgovorio je Lukas.