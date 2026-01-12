Natašu Bekvalac pitali da li je više za brak ili za vezu na jednu noć: Odgovorila kao iz topa

Nataša Bekvalac stavila je tačku na spekulacije o svom ljubavnom životu. Pjevačica je već sedam i po godina sama, a jednom prilikom otkrila je da više ne planira stati pred matičara. Sada je priznala kakvi je muškarci privlače.

S obzirom na to da iza sebe ima tri braka, novosadska barbika kategorična je u stavu da četvrti put neće stati na ludi kamen. Na direktno pitanje da li bi radije izabrala četvrti brak ili vezu na jednu noć, Nataša Bekvalac je kao iz topa odgovorila:

– Veza na jednu noć.

Priznala je i da joj pažnju uvijek privlače mlađi muškarci, kao i da preferira „krupne“ momke, piše Telegraf.rs.

– Mlađi. Kad god se zagledam u nekoga ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene – priznala je Nataša Bekvalac.

Nataša Bekvalac iz braka s Danilom Ikodinovićem ima kćerku Hanu, drugi brak bio je s Ljubomirom Jovanovićem, a treći s Lukom Lazukićem, s kojim je dobila nasljednicu Katju. Bekvalac otkrila je da njena djeca nisu prisustvovala svađama između nje i njenih partnera. Tokom gostovanja u emisiji Roberta Čobana, Nataša je komentarisala i tu temu.

– Tri puta sam se razvela, nikada nijedno od moje djece nije čulo povišen ton, nikada ih niko nije grdio, maltretirao, a ne daj Bože da je bilo ikakvog nasilja – rekla je tokom gostovanja u emisiji Roberta Čobana.