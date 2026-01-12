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PJEVAČICA

Natašu Bekvalac pitali da li je više za brak ili za vezu na jednu noć: Odgovorila kao iz topa

Priznala je i da joj pažnju uvijek privlače mlađi muškarci, kao i da preferira "krupne" momke

Nataša Bekvalac - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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B. R.

12.1.2026

Nataša Bekvalac stavila je tačku na spekulacije o svom ljubavnom životu. Pjevačica je već sedam i po godina sama, a jednom prilikom otkrila je da više ne planira stati pred matičara. Sada je priznala kakvi je muškarci privlače.

S obzirom na to da iza sebe ima tri braka, novosadska barbika kategorična je u stavu da četvrti put neće stati na ludi kamen. Na direktno pitanje da li bi radije izabrala četvrti brak ili vezu na jednu noć, Nataša Bekvalac je kao iz topa odgovorila:

– Veza na jednu noć.

Priznala je i da joj pažnju uvijek privlače mlađi muškarci, kao i da preferira „krupne“ momke, piše Telegraf.rs.

– Mlađi. Kad god se zagledam u nekoga ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene – priznala je Nataša Bekvalac.

Nataša Bekvalac iz braka s Danilom Ikodinovićem ima kćerku Hanu, drugi brak bio je s Ljubomirom Jovanovićem, a treći s Lukom Lazukićem, s kojim je dobila nasljednicu Katju. Bekvalac otkrila je da njena djeca nisu prisustvovala svađama između nje i njenih partnera. Tokom gostovanja u emisiji Roberta Čobana, Nataša je komentarisala i tu temu.

– Tri puta sam se razvela, nikada nijedno od moje djece nije čulo povišen ton, nikada ih niko nije grdio, maltretirao, a ne daj Bože da je bilo ikakvog nasilja – rekla je tokom gostovanja u emisiji Roberta Čobana.

Nataša Bekvalac. Antonio Ahel / ATAImages / PIXSELL

– Hana mi tek sada priča neke stvari koje je doživljavala u školi, koje je čitala… Ona me je toliko štitila da nisam osjećala njenu tegobu – dodala je.

Nataša je otkrila i da li joj je Hana ikada rekla kako se osjećala u istom domaćinstvu s Ljubom i Lukom.

– Ljubu je obožavala i oni i dan-danas imaju svoj odnos s kojim ja nemam nikakve veze, stvarno! – odgovorila je Nataša, pa ispričala kako se Ljuba postavio prema njenoj kćerki.

– Kao neka vrsta muške figure koja joj je i sada… Ja stvarno imam neke čudne priče, a s njim nemam dijete.

Pjevačica je ispričala da je s Ljubom željela dijete, ali se to nije dogodilo.

– Željela sam, da, ali se nije dogodilo. Život nam je jednostavno dao neku drugu putanju i to je to – rekla je pjevačica.

Inače, Nataša je nedavno priznala da je sretna, iako u ovom trenutku nema pravog partnera pored sebe.

– Jedina borba koju trenutno vodim jeste ona koja se zove borba sa samom sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam gdje da mrdnem, kao da sam u lancima. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekoga u emotivnom smislu, odgovor je ne. Niti veza, niti kombinacija.

# VEZE
# NATAŠA BEKVALAC
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