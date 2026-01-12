Video / Džordž Kluni pozdravio publiku na francuskom: Šala koja je nasmijala sve prisutne

Holivudski glumac i reditelj Džordž Kluni iznenadio je publiku obraćanjem na francuskom jeziku tokom 83. dodjele nagrada Zlatni globus, održane u nedjelju navečer u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu.

Njegovo kratko obraćanje uslijedilo je nedugo nakon što je, zajedno sa suprugom Amal Kluni i njihovom djecom, stekao francusko državljanstvo — potez koji je izazvao brojne reakcije u javnosti, uključujući i komentare američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kluni (64) je na sceni bio u društvu kolege Dona Čidla, s kojim se ponovo okupio povodom dodjele nagrade, evocirajući uspomene na film Ocean’s Eleven. Prije nego što su uručili priznanje, Kluni je okupljene pozdravio riječima:

„Bonsoir, mes amis“ (Dobro veče, prijatelji), dodavši:

C’est un honneur d’être ici“ (Velika mi je čast biti ovdje).

Čidl se ubrzo nadovezao šalom, uzvrativši pozdrav na francuskom i podsjetivši Klunija da je ove godine ostao bez nagrade za najbolju mušku ulogu u komediji, koju je osvojio Timoti Šalame za film Marty Supreme.

- Ovdje smo svi pobjednici - rekao je Kluni, na što je Čidl uz smijeh odgovorio: „Ne baš — ti nisi.“

Dvojac je potom uručio Zlatni globus za najbolji dramski film, koji je pripao rediteljici Kloi Džao za ostvarenje Hamnet.

Vijest o dobijanju francuskog državljanstva porodice Kluni izazvala je podijeljene reakcije, a među onima koji su se oglasili bio je i Donald Tramp, koji je krajem decembra na društvenoj mreži Truth Social kritikovao Francusku zbog pitanja kriminala i imigracije, te se osvrnuo na Klunijeve političke stavove.