Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DODJELA ZLATNOG GLOBUSA

Video / Džordž Kluni pozdravio publiku na francuskom: Šala koja je nasmijala sve prisutne

Ovdje smo svi pobjednici - rekao je Kluni, na što je Čidl uz smijeh odgovorio: „Ne baš — ti nisi.“

Instagram

E. A.

12.1.2026

Holivudski glumac i reditelj Džordž Kluni iznenadio je publiku obraćanjem na francuskom jeziku tokom 83. dodjele nagrada Zlatni globus, održane u nedjelju navečer u hotelu Beverli Hilton u Los Anđelesu.

Njegovo kratko obraćanje uslijedilo je nedugo nakon što je, zajedno sa suprugom Amal Kluni i njihovom djecom, stekao francusko državljanstvo — potez koji je izazvao brojne reakcije u javnosti, uključujući i komentare američkog predsjednika Donalda Trampa.

Kluni (64) je na sceni bio u društvu kolege Dona Čidla, s kojim se ponovo okupio povodom dodjele nagrade, evocirajući uspomene na film Ocean’s Eleven. Prije nego što su uručili priznanje, Kluni je okupljene pozdravio riječima:

„Bonsoir, mes amis“ (Dobro veče, prijatelji), dodavši:

C’est un honneur d’être ici“ (Velika mi je čast biti ovdje).

Čidl se ubrzo nadovezao šalom, uzvrativši pozdrav na francuskom i podsjetivši Klunija da je ove godine ostao bez nagrade za najbolju mušku ulogu u komediji, koju je osvojio Timoti Šalame za film Marty Supreme.

- Ovdje smo svi pobjednici - rekao je Kluni, na što je Čidl uz smijeh odgovorio: „Ne baš — ti nisi.“

Dvojac je potom uručio Zlatni globus za najbolji dramski film, koji je pripao rediteljici Kloi Džao za ostvarenje Hamnet.

Vijest o dobijanju francuskog državljanstva porodice Kluni izazvala je podijeljene reakcije, a među onima koji su se oglasili bio je i Donald Tramp, koji je krajem decembra na društvenoj mreži Truth Social kritikovao Francusku zbog pitanja kriminala i imigracije, te se osvrnuo na Klunijeve političke stavove.

Kluni mu je početkom januara odgovorio porukom u kojoj je, uz dozu ironije, poručio da se slaže s aktuelnim predsjednikom i da će „Ameriku ponovo učiniti velikom“, aludirajući na predstojeće izbore u novembru.

U međuvremenu, Francusko ministarstvo za Evropu i vanjske poslove saopćilo je da s zadovoljstvom pozdravlja dolazak porodice Kluni u francusku nacionalnu zajednicu.

Porodica Kluni živi u Francuskoj od 2021. godine, kada su kupili imanje. U ranijem intervjuu za magazin Eskvajer, Džordž Kluni je istakao da život na selu njegovoj djeci pruža zdravije okruženje:

„Ne provode vrijeme stalno uz ekrane, večeraju s odraslima i uče odgovornost. Imaju daleko kvalitetniji život.“

Dodjela Zlatnih globusa održana je u nedjelju navečer u Los Anđelesu, a ceremoniju je vodila komičarka Niki Glejzer.

# DŽORDŽ KLUNI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.