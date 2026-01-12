Čuvena rečenica Helge Vlahović na Evroviziji ponovo hit na mrežama

Na društvenim mrežama je ponovo aktuelizovan snimak pod nazivom “Najsmešniji trenutak Evrovizije 1981”, a malo ko bi na prvi pogled pomislio da je nekadašnja Jugoslavija bila u središtu tog legendarnog događaja - ili, tačnije, nezgode.

Podsjećamo, tradicionalna manifestacija Evrovizija je 1981. godine održana u Dablinu, a ulogu voditeljke imala je Dorin Ni Brian.

Nastala je zbunjujuća tišina

Pošto su nastupili svi takmičari, uslijedilo je uključivanje televizijskih centara širom Evrope, kako bi bili saopšteni glasovi nacionalnih žirija.

Kada je Brianova pozvala Jugoslaviju, tačnije Zagreb i zamolila novinarku i voditeljku Helgu Vlahović da saopšti bodove, u prenosu je nastala zbunjujuća tišina.

Nekoliko trenutaka se nije čulo ništa, a zatim se Helga kratko javila i obavijestila da “bodovi još nisu spremni”. Brianova je ponovila pitanje, nakon čega se Helga ponovo uključila i na kraju objavila rezultate glasanja.

Jedna rečenica ušla u istoriju

U jednom trenutku, izgovorila je i rečenicu koja je postala dio evrovizijske istorije. Na pitanje koji su rezultati čulo se “Nemam ih“.