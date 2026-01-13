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POHVALILA SE

Pjevačica kupila stan u Egiptu: Ova kolegica joj prva komšinica

Ova godina mi je lijepo počela, jedan cilj sam ispunila. Jako sam sretna i ponosna – rekla je Aleksandra Mladenović za medije

Instagram

E. A.

13.1.2026

Aleksandra Mladenović kupila je stan u Africi, tačnije u Egiptu, a prva komšinica joj je jedna od najboljih prijateljica sa estrade i kuma – Vanja Mijatović.

Instagram


Aleksandra je, kako navodi, dugo imala želju da u ovoj zemlji kupi nekretninu, zbog čega je novac pažljivo odvajala sa strane. Već na samom početku 2026. godine uspjela je ostvariti svoj cilj.

– Ova godina mi je lijepo počela, jedan cilj sam ispunila. Jako sam sretna i ponosna – rekla je Aleksandra Mladenović za medije.

Objava na društvenim mrežama. Screenshot

Vanja Mijatović je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj Aleksandra potpisuje ugovor o kupovini stana, uz poruku:

– Kumi mi je postala komšinica i u Egiptu. Čestitam, moja predivna prijateljice – napisala je Vanja.

Aleksandra joj je kratko odgovorila:

– Hvala, kumi moja.

# VANJA MIJATOVIĆ
# ALEKSANDRA MLADENOVIĆ
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