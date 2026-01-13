Pjevačica kupila stan u Egiptu: Ova kolegica joj prva komšinica

Aleksandra Mladenović kupila je stan u Africi, tačnije u Egiptu, a prva komšinica joj je jedna od najboljih prijateljica sa estrade i kuma – Vanja Mijatović.

Aleksandra Mladenović kupila je stan u Africi, tačnije u Egiptu, a prva komšinica joj je jedna od najboljih prijateljica sa estrade i kuma – Vanja Mijatović.





Aleksandra je, kako navodi, dugo imala želju da u ovoj zemlji kupi nekretninu, zbog čega je novac pažljivo odvajala sa strane. Već na samom početku 2026. godine uspjela je ostvariti svoj cilj.

– Ova godina mi je lijepo počela, jedan cilj sam ispunila. Jako sam sretna i ponosna – rekla je Aleksandra Mladenović za medije.