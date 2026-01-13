Pjevačica kupila stan u Egiptu: Ova kolegica joj prva komšinica

NA SCENI OD 2005. GODINE
POHVALILA SE
Ova godina mi je lijepo počela, jedan cilj sam ispunila. Jako sam sretna i ponosna – rekla je Aleksandra Mladenović za medije
Aleksandra je, kako navodi, dugo imala želju da u ovoj zemlji kupi nekretninu, zbog čega je novac pažljivo odvajala sa strane. Već na samom početku 2026. godine uspjela je ostvariti svoj cilj.
– Ova godina mi je lijepo počela, jedan cilj sam ispunila. Jako sam sretna i ponosna – rekla je Aleksandra Mladenović za medije.
Objava na društvenim mrežama. Screenshot
Vanja Mijatović je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj Aleksandra potpisuje ugovor o kupovini stana, uz poruku:
– Kumi mi je postala komšinica i u Egiptu. Čestitam, moja predivna prijateljice – napisala je Vanja.
Aleksandra joj je kratko odgovorila:
– Hvala, kumi moja.
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